В Ида-Вирумаа планируют наладить производство биологических продуктов

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Концерн Viru Keemia Grupp (VKG) изучает возможности построить в Ида-Вирумаа производственный комплекс по выпуску биологической продукции.

Фото: vkg.ee

Предприятие во вторник подало волостной управе Люганузе заявку на инициирование специальной планировки, чтобы оценить возможности реализации такого проекта, сообщила пресс-служба VKG.

В направленном правительству уведомлении о планах по строительству нового завода VKG указывает, что производственный комплекс будет выпускать в виде сырья растворимую целлюлозу, талловое масло, возобновляемую энергию, биоудобрения и регуляторы роста растений, а в виде конечной продукции - сырье для производства различных тканей в текстильной промышленности. Кроме того, создание комплекса по производству биологических продуктов даст возможность производить различные виды биотоплива и химической продукции, такие как пластификаторы, связующие вещества, фенолы, полиэфиры, гидрогели, антиоксиданты и пр.

В VKG отметили, что в Эстонии есть необходимые для такого производства древесные ресурсы, которые сейчас экспортируются в виде древесины для целлюлозного производства и древесной щепы, а также сжигаются для производства электрической и тепловой энергии. По оценке предприятия, планируемый комплекс значительно повысит добавленную стоимость древесного сырья, обеспечив экспортный доход в размере 285 млн евро в год и прямую добавленную стоимость в размере 250 млн евро, а также создав в Эстонии тысячу новых рабочих мест, включая 250 непосредственно на производстве.

Проектный объем выпускаемой продукции составит от 330 000 до 500 000 тонн в год, для чего потребуется до 2,3 млн кубометров древесины. Кроме того, в Эстонии будет дополнительно вырабатываться 730 гигаватт-часов возобновляемой электроэнергии в год, половина из которой будет направлена на свободный рынок. Экологичную тепловую энергию можно будет использовать в системах центрального отопления Кохтла-Ярве и Йыхви.

Водоснабжение комплекса планируется реализовать за счет воды, откачиваемой из шахты "Оямаа", а очищенная до надлежащего стандарта вода будет выводиться в Финский залив.

VKG к настоящему моменту провел предварительные экологические исследования и составил предварительное технико-экономическое обоснование проекта.

По нынешним планам, комплекс можно будет ввести в строй не ранее 2026 года. Размер инвестиций в проект оценивается почти в 800 млн евро.

В VKG отметили, что такой производственный комплекс стал бы очередным шагом на пути к диверсификации экономики Эстонии и Ида-Вирумаа и выполнению поставленных экологических целей, а также соответствовал бы общемировому запросу на расширение использования биологической продукции. По оценке предприятия, в Ида-Вирумаа есть все предпосылки для создания такого производства, а в ходе спецпланировки будут определены конкретные места в уезде, подходящие для строительства.

Руководство VKG прокомментирует свои планы на пресс-конференции, которая состоится во вторник в 13:00 в Котле культуры в Таллинне.





ERR