Вельман: Умного и порядочного кандидата в президенты в Эстонии нет

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Точнее, не хотят умные и порядочные заигрывать с властью, считает известный эстонский политик, член Центристской партии Владимир Вельман.

Владимир Вельман. Фото: fotoarhiiv.riigikogu.ee

«Между нами, девочками… Один министр вдруг решил, что президент другой страны в её стране считается самозванцем, и потому она (министр) не пустит туда подведомственного ей посла. И плевать ей (министру), что решение о назначении посла подписала президент*, а премьер-министр тихонько вякнула про важность двусторонних отношений», — написал Владимир Вельман на своей Facebook-странице.

Впрочем, на нынешнего президента наплевать, считает Вельман, похоже, не только «министру тех дел».

«Коалиция озабочена поисками новой фигуры. Не ищут пожарные, не ищет милиция (простите, полиция, но ведь из детского стишка слов не выкинешь…), ищут коалиция и оппозиция. Найти не могут. Нет умных и порядочных, которые устраивали бы политиков. Точнее, не хотят умные и порядочные заигрывать с властью. Она, власть эта, скоро сменится, а президенту ещё долго расхлёбываться за компромисс с совестью… А на одного уже бывшего министра компетентные органы продолжают по капельке выдавать компромат. Почти год прошёл, а выдаивают новые факты по капельке. Похоже, доярок в местном коровнике, простите, следственном аппарате не осталось. Вот потому парламент и не признает день 8 Марта официальным праздником. Женщины у нас и без праздника рулят. И не беда, что в разные стороны. Мы ведь никуда и не едем. Приехали уже…

Слава Богу, народ у нас нормальный. Весь народ, населяющий страну. Хорошие они люди. Поговорите с ними. Пообщайтесь по-человечески. Покатайтесь по Эстонии. И хоть ненадолго забудете и о министрах, и о премьерах, и о президенте. Пусть они считают себя сливками общества, мы-то знаем, что они — накипь», — заявил Владимир Вельман.





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