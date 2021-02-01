Эстонец в Германии ворвался в ресторан и украл шоколад

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Уроженец Эстонии этой весной одной ночью ворвался в два ресторана в Билефельде на северо-востоке земли Северный Рейн-Вестфалия в Германии, но не смог ничего украсть, кроме двух с половиной килограммов шоколадной глазури, пишет Postimees со ссылкой на Neue Westfälische.

Иллюстративное фото: Nawalescape / pixabay

В понедельник суд приговорил его к пяти месяцам условного тюремного заключения. Он уже фактически отсидел более трех месяцев, находясь с апреля под арестом.

32-летний уроженец Эстонии Антон З. в суде признал свою вину. Он сказал, что раньше работал в городе Косфельд, но затем вернулся в Эстонию. Антон сказал, что у него проблемы с наркозависимостью и, поскольку он не мог найти работу в Эстонии, он вернулся в Германию и приехал в поисках работы в Билефельд.

Рано утром 2 апреля, гуляя по улице, он заметил, что слуховое окно одного из ресторанов открыто. Он пролез через окно в ресторан, надеясь найти наличные в кассе, но касса была пуста. Антон попытался открыть расположенный в ресторане автомат с сигаретами, но безуспешно. В итоге он взял два с половиной килограмма шоколадной глазури стоимостью 20 евро и ушел.

В том же здании Антон пытался проникнуть в другое место общественного питания, но сработала сигнализация, которая вынудила его сбежать.

Полиция быстро поймала Антона и с апреля он находился под стражей.

«Подсудимый был настолько глуп, что, совершая кражу, попался в объектив камеры видеонаблюдения», - отметил судья, оглашая приговор.





BNS