Возможны ли в Эстонии наводнения? Отвечает академик.

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По словам президента Эстонской академии наук Тармо Соомере, в Эстонии невозможны масштабные наводнения, подобные тем, с которыми столкнулись в последние дни несколько западно-европейских государств.

Тармо Соомере. Фото: ERR

"Картина, которую мы видим в Германии, Голландии и Бельгии, крайне шокирует. Хотелось бы верить, что в нашем технологичном и цивилизованном мире такие вещи вообще невозможны. Увы, это не так. Причина исключительно простая. Чем выше температура атмосферы, тем в ней, как правило, больше водяного пара, и тем больше энергии. Это энергия высвобождается таким способом, который мы очень слабо умеем прогнозировать", - сказал Соомере в понедельник в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV.

По его словам, в Эстонии такие крупные наводнения невозможны.

"К счастью, в Эстонии такие ужасные наводнения и подтопление целых городов невозможны по той причине, что у нас нет таких больших проточных водоемов. У нас может возникнуть слой воды толщиной до одного метра, подвалы и первые этажи окажутся под водой, но это было бы локальным и не создало бы существенной угрозы для Эстонии в целом, эстонской инфраструктуры", - пояснил академик.

Живущий в Германии эстонец Тоомас Сибул описал в эфире "Ringvaade" ситуацию в городе Хаген. По его словам, там были затоплены весь центр и многие районы. В Хагене раньше никогда не сталкивались с такими наводнениями, поэтому люди не знали, как от них защититься.

По словам Сибула, спасатели тоже оказались бессильны, поскольку уровень воды был слишком высоким, и помощь оказала армия, в распоряжении которой есть более крупногабаритная техника.





ERR