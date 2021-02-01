Каллас и Ратас нашли кандидата в президенты — это известный адвокат

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Достоверный источник сообщил Delfi, что Кая Каллас и Юри Ратас готовы найти консенсунс, чтобы следующим президентом стал первый министр юстиции Эстонии Юри Райдла. Все зависит от решения самого Райдла.

Первый министр юстиции Эстонии Юри Райдла. Фото: TAAVI SEPP

По данным Delfi, этот вопрос обсуждают уже некоторое время и сегодня состоится важная встреча, на которой партнеры по коалиции обсудят с Юри Райдла возможность баллотироваться в президенты в августе этого года. Юрист Райдла не ответил на звонки Delfi.

Премьер-министр Кая Каллас недавно сообщила ERR, что они нашли хорошего кандидата в президенты, но его нужно убедить.

Юри Райдла — первый министр юстиции Эстонской Республики (1990–1992), также председатель экспертной конституционной комиссии Эстонии. Райдла основатель и исполнительный директор адвокатского бюро Ellex Raidla.

Достойного кандидата в президенты ищут уже несколько месяцев. Один из кандидатов, по информации Delfi, Алар Карис. Он не подтвердил и не опровергнул, делали ли ему предложение баллотироваться в президенты. Хотя он заверил, что "не верит, что будет выдвигать свою кандидатуру".

Оппозиционная партия EKRE хочет, чтобы Хенн Пыллуаас стал президентом. Eesti 200 и социал-демократы заявляли, что нынешний президент Керсти Кальюлайд могла бы продолжить исполнять обязанности главы государства.

Заседание в Рийгикогу по выборам президента состоится 30 августа. Если в парламенте не смогут выбрать президента, то это право перейдет к коллегии выборщиков.





DELFI