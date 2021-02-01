В полученных от мигрантов термосах находили мочу и экскременты

Дата публикации: Сегодня, 15:08 Просмотрено: 368

В Литве повар сельской столовой, которая организует питание мигрантов, рассказала, что в полученных обратно термосах находили мочу и даже экскременты.

Фото: DELFI

Мало того, привезенная еда неоднократно на глазах у женщин выбрасывалась прямо на землю или в унитазы, нередко емкости с нетронутой пищей возвращали назад.

Об это журналистам Delfi рассказали представители Лаздийского района, общины Науйои Кирсна, которые две недели готовили для мигрантов, живущих в Капчаместисе, еду. Повар Жидре Шимеляускене таким поведением мигрантов была шокирована.

"Мы в Лаздийском районе предложили самую низкую цену — 14 евро на человека в день. Нас буквально упрашивали принять участие в конкурсе, поскольку никто больше не согласился или же предлагали высокие цены, а питание нужно было организовать в срочном порядке", — сказала женщина.

Сельская община оборудовала столовую в рамках социального проекта на деньги муниципалитета и структурных фондов ЕС.

Шимеляускене сказала, что по вопросу меню и продуктов их консультировали служащие Службы охраны госграницы.

"Нас предупредили — никакой свинины, никаких жиров растительного происхождения, а также соблюдение всех стандартов полноценного меню", — рассказала повар.

Говяжье рагу с овощами, морская щука с рисовой кашей, овощной суп-пюре, омлет, макароны с овощами, хлеб, пироги, чай, молоко, творог, йогурт, сладкие творожные сырки, фрукты, мучные изделия с растительными жирами — такой рацион был предложен мигрантам в первые дни.

"Цена услуги, кажется, немаленькая, тут все говорят, что накормили бы за 5 евро. Так пусть накормят! Мы учли, что среди мигрантов есть дети, старики, женщины, взрослые люди. Есть определенные нормы для взрослого человека жиров, белков и углеводов. Поскольку не все продукты можно использовать, надо было хорошо подумать, что готовить, Нам казалось важным и то, как доставить эту еду, ведь 4 раза в день ее надо было возить, а это 60 км — это тоже стоит, стоит и одноразовая посуда, термосы для транспортировки, продукты, налоги, зарплаты", — перечисляла женщина.

По ее словам, когда первый раз вернули термосы, в них обнаружили жидкость желтого цвета, сначала подумали, что в термосах что-то мыли. Но в следующий раз обнаружили экскременты, тогда поняли, что в первый раз в термосе была моча — это был ответ на пищу, которую им возили.

Об этом информировали Лаздийский муниципалитет. "Одни из мигрантов — семьи иракцев, приятные, благодарят, едят привезенное, но культура питания у них другая. Они просят рис, макароны и молоко. Другие — молодые люди, требовали чипсов и копченых куриных крылышек, а лучше всего — кока-колу с гамбургерами. Hamburger — кричали нам, когда мы привозили пельмени ручной работы с курятиной", — рассказала Шимеляускене

Она рассказала, что обратила внимание на формирование субкультуры среди мигрантов. Особенно выделялась группа молодых людей, видимо из Африки.

"Такое ощущение, что они там ввели свой порядок, женщины — пустое место, регулируют, кому есть, что есть и, видимо, там уже формируются каки-то группы, кто лидеры, а кто — прислуживают им. Было 5-6 таких молодых людей, вторые сутки я их уже не вижу. Думаю, это те, которые потом сбежали. Они пренебрежительно относились и к нам и к другим мигрантам", — сказала женщина.

Она сказала, что не знает, кто сейчас будет организовывать питание мигрантов — в пятницу истекает срок договора с муниципалитетом.

"Спасибо за опыт, как говорится. Я бы никогда не поверила тому, что видела своими глазами, если бы мне просто рассказали. Я не знаю, как к этому относиться. С одной стороны жалко людей, бегут из дома, от бедствий, несчастий, войны, но когда ты им возишь еду, даешь кров, наши женщины игрушки для детей собрали, одежду, я отвезла, так, извините, как в душу плюнули", — делилась опытом Шимеляускене, заметив, что ее не удивляет негативное отношение общества к мигрантам.





DELFI