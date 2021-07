Участник "Ралли Эстонии" получил штраф в 2500 евро

Бронзовый призер "Ралли Эстонии" бельгиец Тьерри Нойвилль получил огромный штраф за превышение скорости.

Бельгиец Тьерри Нойвилль. Фото: MARGUS PAHV

Скорость гонщика команды Hyundai достигала 190 км/ч на отрезке трассы, где допустимая скорость была всего 90 км/ч.

FIA решила оштрафовать бельгийца на сумму 2500 евро. Если в этом сезоне Тьерри превысит на 30% установленную скорость, то ему придется пропустить один этап чемпионата WRC.

Thierry Neuville given a further penalty on his excessive speeding today at #WRC #RallyEstonia.



If he gets caught speeding over 30% of the speed limit in 2021 season, he will miss a round of the championship. https://t.co/vWNDUgeirS pic.twitter.com/RFSmDb5Cio