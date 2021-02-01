Эстонская электросеть готова к переходу на электромобили

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Обнародованный на этой неделе план Европейской комиссии о сокращении выбросов в числе прочего предусматривает, что с 2035 года в Европе будут продаваться преимущественно электромобили. Эксперты уверяют, что электросеть Эстонии выдержит повышенный спрос на электроэнергию.

Электромобиль. Фото: Siim Lõvi / ERR

"Согласно прогнозам, влияющим на спрос на сетевые услуги, к 2030 году потребление из-за электромобилей вырастет почти на 180 гигаватт-часов. Сеть Elektrilevi готова к такому росту потребления, особенно если мы сможем управлять им при помощи периодов низкого потребления – заряди электромобиль дома в ночное время, потому что так дешевле", – сообщил член правления сетевой компании Elektrilevi Прийт Трейал.

Рост потребления на 180 гигаватт-часов составляет около 3% объема сети. По словам Трейала, климатический план ЕС может оказать дополнительное воздействие, для чего потребуется провести новый анализ. "Переход на электрический транспорт давно был в центре нашего внимания, по итогам различных исследований мы решаем, что учитывать при развитии сети. Мы верим в электрификацию, за ней будущее. Мы всячески готовы помочь ускорить процесс перехода", – заявил представитель Elektrilevi.

В компании Elering, управляющей электрической системой Эстонии, также считают, что расширение сети зарядок для электромобилей проблем не вызовет. "Согласно нынешним оценкам надежности снабжения мы в какой-то мере уже учли появление электромобилей, так что это сюрпризом не является", – сообщил руководитель отдела деятельности в сфере науки и развития Elering Сийм Иймре.

Он отметил, что все автомобили не будут заряжаться одновременно, скорее всего, это будет происходить ночью, когда нагрузка на сеть низкая. Кроме того, на рынке появятся решения, как полностью заряженный автомобиль сможет возвращать электричество.

"Например, человек возвращается вечером домой, подключает электромобиль к розетке и благодаря электричеству в нем готовит в духовке жаркое. Необязательно все время использовать электросеть. И ночью, когда общее потребление снижается, цена электричества может быть выгоднее, в это время можно полностью зарядить электромобиль", – привел пример Иймре.

На этой неделе Европейская комиссия представила свой план под названием Fit for 55, в котором описываются возможности снижения выбросов. В нем, к примеру, говорится о том, что к 2035 году новые автомобили должны быть углеродно-нейтральными.





ERR