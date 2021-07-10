Вакцинация в спа "Мересуу" прошла очень активно

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Итоги вакцинации без предварительной регистрации, прошедшей в субботу, 10 июля в спа-отеле Meresuu в Нарва-Йыэсуу впечатляют: с 14.00 до 18.00 вакцину получили 131 человек.

Хотя желающих было несколько больше — из числа россиян, приехавших в Эстонию по своим делам и приехавшим в Нарва-Йыэсуу в надежде сделать прививку. Однако в вакцинации им было отказано, поскольку, по словам старшей медицинской сестры компании Corrigo, проводившей вакцинацию, Ирины Серенко прививку от коронавируса имеет право получить только житель Эстонии, имеющий вид на жительство в стране; есть ли у него медицинская страховка или нет, не играет роли.

- Так что жителям России мы вежливо отказывали, конечно, они относились к этому с пониманием, - говорит Ирина. И добавляет, что среди пришедших на вакцинацию в субботу были как люди без предварительной регистрации, так и те, кто все-таки накануне зарегистрировался через портал дигилугу.

- Уже за полчаса до открытия в спа-отеле нашего пункта выстроилась внушительная очередь, в ней были как местные жители, так и отдыхающие на курорте, а одна семья, например, специально приехала из Каласте, - рассказывает Ирина.

Corrigo предлагала два типа вакцин - Moderna и Janssen.

- Через 28 дней мы приедем, чтобы сделать вторую прививку тем, кто выбрал препарат Moderna. В подавляющем большинстве это были местные жители, отдыхающие выбирали однокомпонентную Janssen, - уточняет медицинская сестра. - А может быть, приедем и раньше — если наша компания решит организовать еще одну вакцинацию без предварительной регистрации, ведь дело идет очень успешно.

К слову, Corrigo проводит вакцинацию в Meresuu уже в третий раз. - начиная с марта этого года. Но в предыдущие разы прививку получали только те, кто в группе риска: в нынешнюю субботу могли получить все желающие.

Интересуюсь у стоящих в очереди, почему пришли за прививкой именно сюда, в спа-отель. Ответы самые разные: удобно, что в воскресенье, живем на даче — не надо выбираться в Нарву, наконец «созрели», «все сложилось» и т. п. Многие пришли прямо с пляжа: типа днем накупались, назагорались, под вечер можно и прививку получить.

- Купаться сегодня уже нельзя, но под душем легко ополоснуться можно, главное — не растирать место укола, - инструктируют пришедших Ирина Сиренко и ее напарница Анелла Нутов.





Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА