Жители Эстонии хотят прохлады, но возник дефицит вентиляторов

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Жаркая погода обусловила повышенный спрос на кондиционеры и вентиляторы. Наиболее востребованный товар – вентиляторы, но в магазинах их так просто не достать.

Иллюстративное фото: Pixabay

По словам директора по маркетингу магазина стройматериалов Bauhof Маарьи-Лийс Тоомик, в этом году ситуация исключительная.

"Мы составляем свои прогнозы с учетом продаж за предыдущие годы, смотрим, была жара или нет, но такую погоду, конечно, никто не ожидал, она очень влияет на продажи. В этом году товар был распродан существенно быстрее, чем мы ожидали", – рассказала ERR Тоомик.

Менеджер по закупкам Büroomaailm Маргус Росси отметил, что закупать вентиляторы в большом количестве рискованно, так как это сезонный товар, который может залежаться на складе. Кроме того, спрос на них каждый год разный.

"Продажи вентиляторов во многом зависят от погоды. По сравнению с прошлым годом они выросли в четыре раза. А если сравнить с 2019 годом, то примерно на 40%", – сообщил Росси, добавив, что новая партия вентиляторов поступит в магазины предприятия в четверг. Согласно нынешнему прогнозу, ее хватит на пару недель.





ERR