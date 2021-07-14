Велодорожка Нарва - Нарва-Йыэсуу вызвала споры у велосипедистов

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Во вторник, 13 июля, представители генподрядчика и специалисты Нарвской горуправы вместе прокатились по новой велодорожке между Нарвой и курортным Нарва-Йыэсуу, чтобы оценить ее готовность к эксплуатации. Были обнаружены различные мелкие недостатки, которые генподрядчик сможет устранить в течение месяца, поэтому официально велодорожка будет готова к эксплуатации во второй половине августа.

Подобные станции обслуживания велосипедов, где можно на ходу подкачать шины или осуществить мелкий ремонт, в Эстонии только начали появляться, на новой вело-пешеходной дорожке их две.

В начале июля по велодорожке проехались представители нарвского Департамента развития и экономики, который отвечает за осуществление проекта велодорожек, а в минувший вторник — чиновники Департамента городского хозяйства и вице-мэр по городскому хозайству Нарвы Сергей Горлач. «Специалисты по освещению, асфальтовому покрытию, благоустройству, дорожному движению сделали ряд замечаний, с которыми генподрядчик полностью согласился и обещал в ближайшее время все эти недоделки устранить», - рассказал нашему изданию Сергей Горлач.

В одном месте необходимо понизить бордюр, еще в одном — дорожка пошла немного не по проекту, нужно укрепить один столб освещения и еще на одном участке - склон. Недостатки не слишком серьезные, считает вице-мэр.

Отметим, что, хотя дорожка еще официально не открылась, нарвские велосипедисты, давно с нетерпением ожидавшие появления этой трассы, также уже прокатились по ней и обсудили качество новой велодорожки в социальной сети Фейсбук. Мнения разделились: владельцы обычных велосипедов всем довольны и пишут, что получили огромное удовольствие от езды, владельцы скоростных машин — разочарованы тем, что на трассе имеются островки для отдыха со скамейками, вымощенные тротуарной плиткой. По их словам, резкая смена покрытия для велосипедистов и роллеров может быть чревата травмами.

По словам Сергея Горлача, хотя идея проектировщика как раз и заключалась в том, чтобы островки отдыха заставляли велосипедистов снижать скорость и дорожка была безопасной для всех участников движения, в том числе для пешеходов, он лично также считает, что островки отдыха не должны были разрезать трассу. «Их следовало бы вынести метра на два в сторону, по этому поводу у нас в свое время были ожесточенные споры», - рассказал он.

В итоге владельцы скоростных велосипедов остались разочарованы. «Так бы и говорили — не вело-пешеходная, а пешеходная дорожка. Очень красивая. Надеюсь, нам не запретят и впредь двигаться по шоссе», - написал в Фейсбуке о новой дорожке Антон Осиповский.

«Так бы и говорили — не вело-пешеходная, а пешеходная дорожка. Очень красивая. Надеюсь, нам не запретят и впредь двигаться по шоссе».

Приятным же новшеством, которое все без исключения велосипедисты одобрили, стало появление на велодорожке двух станций обслуживания велосипедов, где можно подкачать шины или осуществить мелкий ремонт с помощью инструментов. «Такие станции на велотрассах в Эстонии только начали появляться, и то, что нарвская велодорожка уже ими оснащена, — заслуга Департамента развития и экономики», - отметил вицэ-мэр.

По словам Сергея Горлача, в целом чиновники остались довольны новым объектом, на устранение недостатков потребуется не больше месяца, и можно ожидать, что в середине августа новая вело-пешеходная дорожка получит официальное разрешение на эксплуатацию.





Ирина ТОКАРЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА