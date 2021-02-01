В эстонские центры для беженцев поместились бы еще 88 мигрантов

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Сейчас Эстония способна разместить сто ходатайствующих об убежище: 70 в центре Вао в Ляэне-Вирумаа и 30 в центре Вягева в Йыгевамаа; по данным AS Hoolekandeteenused, сейчас в центрах находятся 12 беженцев, то есть место есть еще для 88 мигрантов, пишет Postimees.

Иллюстративное фото: AP / Scanpix

Советник отдела политики гражданства и миграции Министерства внутренних дел Сильвестер Сильвер Стыун объяснил, что если беженец просит о международной защите, у него возникает законное право находиться в стране и в любом случае его отправляют в Центр размещения для ходатайствующих об убежище, то есть в Эстонии — в центры Вао или Вягева. Поскольку просящих об убежище сейчас мало, все они размещены в деревне Вао.

«Беженец находится в центре размещения до окончания процедуры рассмотрения ходатайства о предоставлении убежища. Если его ходатайство удовлетворяется, он получает официальный статус беженца или дополнительную защиту, если отклоняется, в отношении него начинается процедура отправления обратно», - объяснил Стыун.

Мигранты, которые находятся в стране без законного на то основания и подлежат высылке, размещаются в центре ограничения свободы департамента полиции и погранохраны, который способен вместить 123 человек. По словам Стыуна, неожиданно прибывших мигрантов можно разместить и в других учреждениях временного ограничения свободы.

По словам министра внутренних дел Кристьяна Яани (Центристская партия), сейчас на эстонской границе движения мигрантов не наблюдается.

«В Эстонии нет сейчас никаких тенденций изменения миграции, не видно и чтобы миграционные квоты влияли на это. В этом году в зонах у пограничных пунктов мы, если мне не изменяет память, поймали пять нарушителей, нелегально перешедших границу, и в последние годы их число только снижается», - сказал Яани.

И все же из-за чемпионата Европы по футболу, матчи которого проходили и в Петербурге, оценка угрозы является средней: «В последний раз, когда проходил чемпионат мира по футболу, мы видели, как люди по паспорту фаната пытались попасть из России в Европу. Так что это является одним из факторов риска, за которым мы следим».

По словам Яани, Литва не просила у Эстонии о помощи с размещением, поэтому правительство не обсуждало, готова ли Эстония помочь соседям таким образом. Министр сказал, что помощь Эстонии Литве сейчас сосредоточена прежде всего на белорусской границе.





BNS