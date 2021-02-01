Почему слепни нападают в жару?

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Из-за продолжительной жары слепни в Эстонии стали сущим наказанием.

В Эстонии обитает более 30 видов слепней. Иллюстративное фото: pixabay / Егор Камелев

Слепни активны с конца мая по середину сентября. Особенно много слепней во второй половине июня и первой половине июля. Важно отметить, что кровь пьют только оплодотворенные самки, она необходима им для развития яиц. Самцы питаются нектаром и соками растений.

Доцент кафедры зоологии беспозвоночных Тартуского университета Тоомас Эсперк объяснил по просьбе ERR, почему в этом году так много слепней?

"Видимому и реальному обилию слепней есть минимум три объяснения, и все они связаны с особенностью этого лета, то есть с жарой", – сказал ученый.

"Во-первых, высокая температура выравнивает развитие насекомых, в том числе слепней. Разные виды слепней в очень теплую погоду, как в этом году, достигают фазы сосания крови почти одновременно. Также выравнивается развитие по видам, то есть одновременно оплодотворяется большая часть самок, и очень скоро все они начинают искать источник крови", – продолжил Эсперк.

Вторая причина, по его словам, в температуре: чем теплее и солнечнее, тем активнее слепни. То есть в жару слепни более активно ищут источник крови, поэтому людям кажется, что их больше, чем обычно.

"В-третьих, созревание яиц у слепней, после того как они насосутся крови, занимает время. В это время кровь им не нужна. И чем выше температура, тем быстрее созревают яйца, тем быстрее слепень может их отложить и отправиться на охоту для следующих яиц", – объяснил он.





ERR