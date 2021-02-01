Конкурс на пост директора Ида-Вируской центральной больницы

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Ида-Вируская центральная больница объявит конкурс на замещение должности директора медицинского учреждения, поскольку ее нынешний руководитель Тармо Баклер в августе возглавит Ида-Таллиннскую центральную больницу (ITK).

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Баклер (крайний слева) на встрече с премьер-министром Каей Каллас в Кохтла-Ярве. Фото: Rene Kundla / ERR

Тармо Баклер приступит к работе в Таллинне 16 августа, а его последним рабочим днем в Кохтла-Ярве станет 13 августа.

"Из-за неожиданно возникшей ситуации я созвал на 10 августа внеочередное заседание совета [Ида-Вируской центральной больницы], на котором мы будем обсуждать объявление конкурса на поиск нового руководителя", - сказал председатель совета Ида-Вируской центральной больницы Валерий Корб радионовостям ERR.

"Тармо Баклер работал председателем правления [больницы] с весны 2003 года, и за это время с ним наладилось очень хорошее взаимодействие. Могу признаться, что сообщение об избрании Баклера на пост руководителя ITK стало для меня небольшим шоком. Но если посмотреть разумно, то 18 лет - довольно долгий срок, и поскольку у него семья живет в Харьюмаа, и он постоянно на колесах, то его желание сменить место работы понятно", - добавил Корб.

По его словам, управление больницей в период после ухода Баклера и до назначения нового руководителя не пострадает, потому что в правление входят три человека. Помимо Баклера, в руководящем органе больницы состоят главврач Тоомас Карийс и административный директор Тармо Тохвер. "Больница управлялась в периоды отпусков Баклера, и та же система будет работать и после его ухода", - пояснил Корб.

В совет Ида-Вируской центральной больницы входят шесть человек, трое из которых представляют горуправу Кохтла-Ярве, а остальные трое - Клинику Тартуского университета.

Ида-Вируская центральная больница является крупнейшей больницей в Ида- и Ляэне-Вирумаа, которая обслуживает территорию с населением 175 000 человек и дает работу более чем тысяче человек.





ERR