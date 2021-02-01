Для перевозки велосипеда в поезде потребуется отдельный билет

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Для перевозки велосипеда в поезде Elron теперь нужен будет отдельный билет, сообщает сайт предприятия.

Фото: Toomas Tatar

Условия проезда в поездах Elron с велосипедом с 26 июля изменятся. Как пишет предприятие на своем сайте, действовавшая до сих пор бесплатная перевозка велосипедов привела к ситуации, когда зачастую велосипеды загромождают в вагонах проходы и существенно мешают пассажирам передвигаться. В летний сезон в дальнейшем для велосипеда нужно будет покупать специальный билет.

«Большое количество велосипедов в поездах становится все более серьезной проблемой – зачастую велосипеды загромождают весь проход. Это привело к ситуации, когда обилие велосипедов препятствует свободному передвижению в поезде, из-за чего пассажиры не могут пройти в туалет, обслуживающему работнику сложно передвигаться по вагонам, а пассажиры не могут занять желаемое место. Слишком большое количество велосипедов также приводит к опозданиям, так как для входа и выхода с велосипедом требуется больше времени, особенно в Таллинне, где количество остановок является более плотным. Кроме того, такая ситуация еще и представляет опасность, так как в случае быстрого торможения поезда человеку, стоящему с велосипедом посреди зоны C, просто не за что ухватиться. В свою очередь, все это отпугивает других клиентов, которые из-за неудобств в поезде начинают отдавать предпочтение поездкам на автомобиле», – описал ситуацию руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Конго отметил, что предприятие Elron до сих пор избегало использования билетов для велосипеда. Типичную для летнего сезона проблему оно пыталось разрешить с помощью других мер, однако сегодня этих усилий, к сожалению, уже не достаточно: «На многих станциях для велосипедистов созданы очень хорошие возможности; в электропоездах мы сделали зоны для входа более просторными, чтобы пассажиры с детскими колясками могли использовать для поездок и другие вагоны, предоставляя больше пространства для велосипедов в зоне С; в поиске расписания мы показываем пассажирам информацию о том, рекомендуется ли входить в поезд на данном рейсе с велосипедом или нет. К сожалению, в ситуации постоянного роста использования велосипедов в целом такие меры больше не являются достаточными».

«То, что люди все больше пользуются экологичными способами передвижения, включая велосипеды, само по себе может только радовать. Когда мы заказывали наши новые поезда, мы предусмотрели в них больше пространства для велосипедов. Естественно, мы рады видеть велосипедистов и в наших нынешних поездах, при условии, что их количество является разумным, что, к сожалению, мы наблюдаем далеко не всегда. Нужно понимать, что новые поезда нам поступят только в 2025 году, и что вместительность уже имеющихся поездов достаточно ограничена. В связи с этим, фактически перед нами стоит выбор: предпочесть обеспечение возможностей для проезда людей, или же для перевозки велосипеда как багажа. Велосипед занимает столько же пространства, сколько занимают несколько человек, и, в отличие от детской или инвалидной коляски, возможность взять с собой в поезд велосипед не является крайне необходимой. Исходя из благополучия пассажиров, оставлять все как есть все-таки нельзя, и в дальнейшем для перевозки велосипеда в поезде у работника по обслуживанию клиентов нужно будет купить билет», – сказал Конго.

Он добавил, что текущая ситуация неудобна и для самих велосипедистов. «С помощью билета для велосипеда мы сможем стимулировать более экологичное поведение людей – тем, у кого не будет неизбежной потребности брать велосипед с собой в поезд, можно будет оставить его на вокзале, а те, кому без велосипеда действительно не обойтись, теперь смогут получать более удобную услугу, так как для их велосипеда в вагоне будет больше места. Естественно, с первого взгляда может показаться, что решением может стать использование более длинных составов поездов, однако, даже если мы не будем учитывать необходимость инвестирования десятков миллионов, такой вариант просто не может быть достаточно экологичным, так как более длинные поезда означают больший расход энергии и нагрузку на окружающую среду. Самым эффективным решением является сочетание велосипеда и поезда таким образом, чтобы велосипед оставался на железнодорожной станции, как это уже происходит во всех странах Европы».

Билет на велосипед является сезонным, он действует с апреля до конца октября во всех поездах. Цена билета зависит от продолжительности поездки и составляет 50% от цены полного билета. При этом минимальная цена билета на велосипед составляет 1 евро. Билет можно купить у работника по обслуживанию клиентов. Купить билет на велосипед заранее нельзя, так как Elron не может гарантировать, что велосипед поместится в поезде на каком-либо определенном отправлении.

Руководитель по продажам и развитию Elron подчеркнул, что если пассажир обладает правом на бесплатный проезд, оплачиваемый местным самоуправлением (например, в случае таллиннцев), то на велосипед такая льгота не распространяется и билет на него нужно будет купить. Тем не менее, покупать билет на велосипед не потребуется пассажирам, которые обладают правом на бесплатный проезд на основании закона об общественном транспорте (ребенок, который по состоянию на 1 октября текущего учебного года не достиг семилетнего возраста, или начало исполнения обязанности по посещению школы которого было перенесено; лицо с нарушением здоровья возрастом до 16 лет (включительно); лицо с глубокой степенью нарушения здоровья; лицо с тяжелой степенью нарушения зрения; лицо, сопровождающее лицо с глубокой или тяжелой степенью нарушения зрения), а также пассажирам возрастом 65+ лет.

Билет на велосипед не нужен для сложенного велосипеда со складной рамой на и велосипед (включая мини-самокат), диаметр всех колес которого меньше 25 см.





BNS