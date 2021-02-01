Доставщики еды при покупке алкоголя не просят показать документы

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При заказе алкоголя некоторые курьеры Wolt и Bolt Food не спрашивают у клиентов документы, это дает несовершеннолетним возможность купить спиртное.

Иллюстративное фото: ain.ua

В приложениях Wolt и Bolt Food клиенту следует простым нажатием подтвердить, что он достаточно взрослый для покупки алкоголя. Правда, указывается, что курьер по прибытии может попросить показать документы. Многие доставщики этого не делают.

По словам представителя Bolt Food, в приложении четко сказано, что заказ включает алкогольные напитки. Это значит, что курьер должен через приложение подтвердить, что он проверил документы клиента. Только после этого приложение разрешает завершить заказ. Если при проверке документов выясняется, что клиент несовершеннолетний, то заказ он не получает. После первого нарушения клиенту возвращаются деньги, в случае повторного – нет. Кроме того, за игнорирование правил Bolt может блокировать как пользователей, так и курьеров.

Управляющий предприятием Wolt Baltikum Саймон Рунцхеймер также сообщил, что если клиент выглядит моложе 30 лет, курьер обязан попросить показать удостоверение личности. Кроме того, доставщики постоянно проходят курсы, на которых им напоминают о необходимости проверять документы. Если курьер игнорирует правила, договор с ним сразу прерывают.

По словам специалиста по правопорядку Пыхьяской префектуры Кристель-Лийс Каунисмаа, полиция в этих двух фирмах контрольных закупок не проводила: "С Wolt и Bolt такая история, они ведь просто посредники, сами ничего не продают. Да, курьер обязан убедиться при передаче алкоголя, что возраст покупателя соответствующий. По закону запрещена не только покупка и продажа, но и посредничество и передача".

Она подтвердила, что несовершеннолетним иногда удается получить таким образом алкоголь, но не все курьеры игнорируют требование проверки документов: "Думаю, что Wolt и Bolt могли бы напоминать курьерам об этой обязанности и праве отказаться от сделки".





ERR