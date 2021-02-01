Судебная система Эстонии по эффективности входит в первую тройку ЕС

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Согласно обнародованному в четверг рейтингу правосудия „Justice Scoreboard 2021“, судебная система Эстонии по эффективности и скорости производства по-прежнему находится в числе первых в ЕС.

Иллюстративное фото: unsplash / Bill Oxford

По скорости производства гражданских и административных дел в судах первой инстанции Эстония находится на третьем месте, ее опережают Дания и Латвия.

Если рассматривать по отдельности скорость производства гражданских и административных дел в судах первой инстанции, Эстония понизилась на одну позицию — с пятой до шестой.

Если рассматривать скорость производства гражданских дел во всех судебных инстанциях в целом, Эстония находится на первом месте. По скорости производства административных дел во всех трех судебных инстанциях в целом Эстония занимает четвертое место в Европе.

Кроме того, возросло число находящихся в производстве дел, Эстонию также отмечают как примерно использующее ИТ-решения государство.

Рейтинг составляет Европейская комиссия, его цель — предоставить надежную и сравнительную информацию о работе систем правосудия стран-членов ЕС.





BNS