В этом году фестиваль «Биргитта» в Таллине не состоится

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Организаторы фестиваля «Биргитта» - Таллиннская филармония, Таллиннский департамент культуры и спорта, а также Таллиннская горуправа - решили в этом году отменить мероприятие из-за принятого правительство решения; уже купленные билеты будут выкуплены.

Фестиваль "Биргитта". Фото: visitestonia.com

Как сказал вице-мэр Вадим Белобровцев, сложившаяся ситуация не оставила иного выхода. «До начала фестиваля осталось лишь четыре недели, но выдвинутые правительством условия в отношении прибывающих из России артистов делают организацию фестиваля технически практически невозможной, - сказал Белобровцев. - К сожалению, из-за связанной с коронавирусом ситуации, фестиваль «Биргитта» откладывается второй год подряд, но мы не сдаемся и начнем готовиться к программе следующего года».

Город Таллинн в мае обратился к правительству ЭР с просьбой о специальном разрешении для приглашенных на фестиваль «Биргитта» артистов в условиях, связанных с коронавирусом, но тв четверг газета Postimees сообщила, что правительство отказалось сделать исключение для труппы Красноярского театра оперы и балета, где большинство артистов не вакцинированы.

«Мы с тяжелым сердцем приняли сегодня утром это решение и надеемся, что как публика, так и наши партнеры его поймут, - сказала директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс. – Решение правительства ЭР значит, что все прибывающие из России артисты должны были бы пройти в Эстонии тестирование и вдобавок провести неделю в гостинице в карантине, прежде чем приступить к репетициям. Уже по времени, к сожалению, это не позволило бы провести фестиваль».





BNS