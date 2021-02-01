В Эстонии появились миллиардеры

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Успехи эстонских предпринимателей получили должную оценку экспертов одного из ведущих финансовых изданий мира.

Кристо Каармане и Таавете Хинрикусе. Фото: sputnik-meedia.ee

Список миллиардеров журнала Forbes пополнился именами бизнесменов из Эстонии. Это первый случай, когда эстонские предприниматели-миллиардеры представлены на страницах авторитетного американского финансово-экономического издания.

Речь идет о сооснователях сервиса международных переводов Wise Кристо Каармане и Таавете Хинрикусе, которые стали долларовыми миллиардерами после выхода стартапа на Лондонскую фондовую биржу, сообщает Forbs.ru.

Аналитики журнала подсчитали, что на сегодняшний день доля Хинрикуса в активах Wise составляет 10,85%, что делает его обладателем состояния в размере 1,1 миллиарда американских долларов. У Каармана показатели равны 18,78% и двум миллиардам соответственно.

В Forbs отметили, что еще не так давно общая стоимость Wise оценивалась в 5 миллиардов долларов. Взлететь до 11 миллиардов компании помогла пандемия COVID-19, поспособствовавшая росту выручки финтех-компаний и, как следствие, повышению рыночной капитализации Wise.

Стартап Wise предоставляет услуги денежных переводов с 2011 года. Ранее проект эстонских бизнесменов назывался Transferwise.





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