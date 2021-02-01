Водный путь в Нарва-Йыэсуу откроется 10 июля

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Уже в эту субботу, 10 июля, свой первый рейс из Нарвы в Нарва-Йыэсуу по реке Нарва совершит прибывший в Эстонию из Нидерландов пассажирский кораблик. А сегодня, в четверг, 8 июля он прибудет в Нарвский порт.

Главный туристический продукт нынешнего сезона - это, безусловно, водные прогулки по Нарове из Нарвы в курортный Нарва-Йыэсуу. Фото: FB Narva Ekspress

Заметим, после ночевки в порту Нарва-Йыэсуу, куда он приплыл в среду.

В свой пробный, показательный маршрут судно уйдет в 12.00 с представителями городской власти, гостями города и журналистами на борту. Регулярные рейсы, по словам вице-мэра Нарвы Сергея Горлача, начнутся сразу после первого ознакомительного плавания.

- Кораблик ждали давно, но все время возникали проблемы, - сказал Горлач.

Напомним, что судно добиралось до Нарвы не без приключений. Сначала кораблик не поместился на борт большого судна, которое должно было доставить его в Эстонию. Затем, когда эту проблему удалось решить, выяснилось, что не все оборудование плавсредства подходит под эстонские стандарты и требования, потребовалось время на поиск и замену запчастей.

Уточним, что рейсы пассажирского судна – частное предпринимательство, общественным транспортом его назвать нельзя. По словам вице-мэра, стоимость поездки в один конец составит примерно 10 евро, однако существует система скидок – для пенсионеров, школьников, а также семейные билеты.

Просторная кают-компания и большая верхняя палуба речного трамвая, который будет курсировать по маршруту Нарва-Нарва-Йыэсуу, могут вместить до 150 человек.

Проект по созданию речных регулярных рейсов по маршруту Нарва – Нарва-Йыэсуу поддержал Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) в рамках программы развития туристических бизнес-моделей на сумму 196 000 евро.

Город Нарвы участвует в этом предприятии тем, что предоставляет судну бесплатную швартовку в речном порту.





Виталий ШКОЛА