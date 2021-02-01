Убит президент Гаити Жовенель Моиз

В стране и мире / В мире

Дата публикации: Вчера, 14:09 Просмотрено: 126

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб при нападении преступников, проникших в его резиденцию в ночь на 7 июля.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. Фото: SCANPIX / REUTERS

Об этом говорится в заявлении главы правительства страны Клода Жозефа. Президенту Гаити было 53 года, сообщает портал Meduza.

Во время нападения также пострадала супруга президента Мартин Мари Этьен Джозеф, получившая огнестрельное ранение.

Кто именно совершил нападение, в заявлении не уточняется, но известно, что они говорили по-испански (официальные языки Гаити — гаитянский креольский и французский).

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 7 февраля 2017 года. В прошлом на него уже совершали нападения. Так, 17 октября 2018 года его обстреляли на церемонии по случаю 212-й годовщины смерти основателя Гаити Жан-Жака Дессалина. Тогда Моиз серьезно не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны.





ERR