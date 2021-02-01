Задержание эстонского консула было инсценированной ФСБ провокацией

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По словам председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона, задержание эстонского консула было провокацией, инсценированной ФСБ в Санкт-Петербурге, пишет Postimees.

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«То, как они обнародовали это, показывает, что они сознательно хотят, чтобы такие новости доходили до средств массовой информации, и можно предвидеть, что за этим последует высылка нашего дипломата», - сказал Михкельсон.

Если консула вышлют из России, Эстония должна предпринять такой же шаг, считает председатель комиссии по иностранным делам.

«Вероятно, цель в том, чтобы сорвать и ограничить деятельность не только эстонских, но и европейских дипломатов в целом. Думаю, что нашим ведомствам уместно подумать об этом, если консула вышлют», - сказал Михкельсон.

Министерство иностранных дел Эстонии подтвердило BNS, что задержание во вторник Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в Санкт-Петербурге консула Эстонии Марта Лятте было провокацией.

«Марта Лятте задержали сегодня после рабочей встречи в Петербурском государственном политехническом институте. Его задержали на 1,5 часа», - сообщила BNS пресс-секретарь МИД Эстонии Аари Леммик.

«Совершенное ФСБ - постановка, обвинения безосновательны. Это еще один пример того, что Россия не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами», - отметила Леммик.

ФСБ сообщило на своем сайте во вторник, что Лятте был задержан в тот момент, когда гражданин России передал ему секретные документы.

В ФСБ заявили, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

«К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права», - заявили в ФСБ.





BNS