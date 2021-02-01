Президент и министр образования чествовали лучших выпускников года

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Во вторник, 6 июля, в Кадриорге состоялся традиционный президентский прием в честь лучших выпускников учебных заведений.

В этом году приглашение на мероприятие получили около 650 человек - лучшие выпускники общеобразовательных школ, профессиональных училищ и вузов.

Второй год подряд в торжественном приеме смогли принять участие не только отличники, но и те, кто проявил себя в других сферах - например, в спорте или общественной жизни.

Министр образования и науки Лийна Керсна пожелала молодым людям не останавливаться на своем пути и добиваться поставленных целей.

"Ваши вчерашние решения привели вас сегодня сюда, и завтра ваши решения будут объединять не только нашу Эстонию, но и весь мир. У вас есть возможность, можно даже сказать обязательство, своими действиями сделать мир лучше", - обратилась Керсна к выпускникам.

"За последний год вы, вероятно, довели свою способность к адаптации практически до совершенства. Если уметь хорошо приспосабливаться к обстоятельствам, то возможно все. Умение адаптироваться - это навык, который важен практически во всех сферах. Во время дистанционного обучения вам пришлось приспосабливаться, чтобы, несмотря на изменившиеся обстоятельства, продолжать двигаться к своей цели", - продолжила Керсна.

Также министр призвала выпускников преодолевать себя, свои страхи и получать новый опыт.

"Если вы входите в какую-то дверь, то вас может охватить страх. Смогу ли я это сделать? Знайте - вы справитесь. Даже в том случае, если вы упадете. Все мы иногда падаем - это нормальная составляющая жизни, таким образом люди учатся. Смело открывайте дверь, которую преподносит ваша жизнь!" - подчеркнула министр.

Традиция чествования лучших выпускников существует в Эстонии с 1922 года.





ERR

Фото: Siim Lõvi