Лидер Северной Кореи раскритиковал чиновников за ошибку в борьбе с пандемией

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Дата публикации: Сегодня, 15:30 Просмотрено: 71

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын резко раскритиковал высокопоставленных чиновников из-за ошибки в борьбе с пандемией, заявив, что этот инцидент поставил под угрозу безопасность страны.

Ким Чен Ын. Фото: BBC

По его словам, в рамках общенациональных противоэпидемических усилий произошел серьезный инцидент, который порождает "угрозу безопасности народа и страны". Также северокорейский лидер отметил, что чиновников ждут "серьезные последствия", передает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь серьезно раскритиковал повсеместно обнаруживаемые у высокопоставленных чиновников экспериментализм, привычку решать все вопросы за пять минут и устаревшее мышление", — отмечается в сообщении.

В начале июня Ким Чен Ын появился на публике впервые за месяц. На кадрах было видно, что лидер КНДР сильно похудел, что спровоцировало слухи о его болезни.

При этом Ким Чен Ын заявлял, что в КНДР нет людей, инфицированных коронавирусом. Эти утверждения были поставлены под сомнение международными экспертами.





ERR