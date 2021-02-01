На телеэкранах Эстонии появится новый телеканал на русском языке Duo 7

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В программе Duo 7 представлен только качественный контент на русском языке. Зрителям нового телеканала будут доступны премьеры сериалов и фильмов от лучших российских студий, известные российские программы, еще не демонстрировавшиеся в Прибалтике, и хорошо знакомые популярные комедии, детективы и мелодрамы.

Руководитель русской редакции Postimees Олеся Лагашина. Фото: Владислава Снурникова / ERR

Уже этим летом телезрители смогут увидеть, например, "257 причин, чтобы жить", "Чики" - сериалы, уже ставшие хитами.

Сейчас Duo 7 работает в тестовом режиме, а с 30 августа начнут выходить новости на русском языке, которые телеканал будет делать в сотрудничестве с русской редакцией Postimees.

"Русская редакция в курсе, что этот телеканал собираются запустить. С некоторыми нашим коллегами уже велись переговоры, готовы ли они поучаствовать в этом проекте. Русская редакция Postimees с радостью предоставит свой новостной контент, который мы в любом случае производим, независимо от того, существует этот телеканал или нет. В каком виде это будет появляться на телеканале - надо уже с самими телевизионщиками поговорить", - сказала Олеся Лагашина в интервью радионовостям ERR.





BNS / ERR