В воздушном пространстве Балтии начались учения НАТО Ramstein Alloy

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Во вторник, 29 июня, в небе Эстонии, Латвии и Литвы начались двухдневные учения ВВС стран НАТО и партнеров альянса Ramstein Alloy, основная задача которых заключается в отработке охраны воздушного пространства стран Балтии.

Иллюстративное фото: Силы обороны

В этот раз ведущая роль отводится военно-воздушным силам Эстонии и авиабазе Эмари. Одновременно с этими учениями отмечается 60-летний юбилей миссии воздушной полиции НАТО. Подобные маневры альянс проводит трижды в год.

В ходе маневров отрабатываются процедуры связи, руководства и обеспечения безопасности воздушного пространства, в том числе сценарии сопровождения самолета с отказавшим коммуникационным оборудованием, идентификации малоскоростных летательных аппаратов, а также поисково-спасательные операции.

Помимо размещенных на авиабазах Шауляй и Эмари истребителей ВВС Испании и Италии, в учениях также принимают участие военные и техника Финляндии, Германии, Польши, Испании и Турции – в общей сложности задействовано более 20 летательных аппаратов.

На время проведения учений в Прибалтику переброшен авиационный комплекс радиообнаружения и наведения НАТО AWACS E-3, который совершит облет Таллинна в промежутке между тремя и четырьмя часами дня вторника, 29 июня.





ERR