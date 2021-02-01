В столице Эстонии пройдёт гей-прайд на велосипедах

Дата публикации: Вчера, 17:40 Просмотрено: 89

На велопробег, который проводится при поддержке Ассоциации ЛГБТ Эстонии, приглашают всех, кто «поддерживает справедливое, равноправное и инклюзивное общество».

Гей-прайд в Тиране, 2016 год. Фото: Albinfo, Wikimedia Commons

«Вместе мы проедем по маршруту длиной 6,5 километров, в большей части по велодорожкам, а завершим поездку в Теллискиви перед баром «Света». Этим мероприятием мы чествуем сообщество и сторонников ЛГБТКИ+, а также даём себе и другим смелость быть самими собой. На велосипедный тур можно брать с собой плакаты и флаги, но убедитесь, чтобы они были хорошо прикреплены к велосипеду и не мешали другим велосипедистам. Нас ждёт спокойная, но весёлая поездка. Во время движения сохраняем невысокий и спокойный темп. При этом передвигаться не обязательно на велосипеде — в мероприятии можно принять участие, например, и на самокате», — отмечается на Facebook-странице Tallinn Pride Vikervelo.

Если человек не хочет или не может ездить на велосипеде или на самокате, то его ждут в 20:30 перед баром «Света», где члены сообщества и сторонники расскажут о важности «месяца гордости».

«На мероприятии Tallinn Pride Vikervelo нет места нетерпимости и злости», — добавили организаторы.





tribuna.ee