Ремонт крыши ледового холла в Кохтла-Ярве подорожал на миллион евро

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Ремонт крыши ледового холла в Кохтла-Ярве, который горуправа еще недавно рассчитывала провести за два миллиона евро, теперь обойдется наполовину дороже из-за резкого роста цен на стройматериалы.

Ледовый холл в Кохтла-Ярве. Фото: Google Street View

После провалившегося весной конкурса на поиск подрядчика за два миллиона евро, на котором единственное поступившее предложение было сделано на четыре миллиона, горуправа Кохтла-Ярве провела новый конкурс, подняв предложенную цену до 2,2 млн евро, а также убрав из списка работ замену вентиляционной системы, сообщила газета Põhjarannik.

В новом конкурсе приняли участие три фирмы, и самое дешевое предложение поступило от OÜ Savekate на сумму 2,9 млн евро.

Несмотря на то, что предложение превысило запрошенную на конкурсе цену на 700 000 евро, оказавшаяся в безвыходной ситуации горуправа заключила договор с компанией Savekate.

По словам вице-мэра Дениса Вершинина, с ремонтом тянуть нельзя, потому что старая крыша, построенная 40 лет назад, не имеет достаточной теплоизоляции, и расходы на сохранение искусственного льда из-за этого очень большие. Он добавил, что повышение цен на работы вызвано резким подорожанием строительных материалов, а от замены вентиляции в ледовом холле пока придется отказаться, поскольку у горуправы нет на это денег.





ERR