Обзор: Эстонию ждет насыщенная культурная программа

Дата публикации: Вчера, 16:15 Просмотрено: 152

Отмена большинства ограничений дала шанс на проведение крупных мероприятий в Эстонии, поэтому этим летом впереди ожидается очень насыщенная и интересная культурная программа. ERR выяснил у организаторов, чего ждать от грядущих фестивалей.

Фото: err.ee

Hard Rock Laager (2-3 июля в Вана-Вигала)

Выступление группы Metsatöll на Hard Rock Laager в 2015 году. Фото: wikipedia.org

В этом году фестиваль Hard Rock Laager отмечает свой 20-ый юбилей.

"Большая часть подготовки, которую мы обычно выполняем осенью или в начале года, выполняется в последнюю минуту, потому что несколько месяцев назад было неясно, можно ли будет вообще что-то делать", - сказал организатор мероприятия Кайдо Хааванди.

"В этом году на фестивале будут присутствовать только отечественные исполнители, хотя на протяжении предыдущих 20 лет у нас были иностранные артисты, многие из них были всемирно известными. Мы надеемся, что сможем продолжить это в следующем году".

С программой фестиваля Hard Rock Laager можно ознакомиться здесь

Фестиваль Võnge (2-3 июля в культурном центре Mulgi)

Фестиваль Võnge. Фото: Facebook

Фестиваль Võnge, который должен был состояться летом прошлого года, был перенесен на лето июля 2021, однако все равно столкнулся с проблемами организации. "Организация фестиваля далась нелегко. В течение двух месяцев мы ничего не могли сделать, просто ждали. Мы прекратили продажу билетов, потому что не знали, что произойдет. пришлось расторгнуть соглашения с некоторыми артистами и найти новых", - сказал главный организатор фестиваля Тармо Сикк.

Программа фестиваля уже объявлена, и в список включены как местные, так и удивительно большое количество зарубежных исполнителей, в том числе французская группа L'Imperatrice.

Фестиваль Võnge - это передвижное мероприятие, которое каждый раз проводится в новом месте. В этом году Võnge пройдет в культурном центре Mulgi. "Мы каждый раз готовим принципиально новый фестиваль. Это здорово, но такой фестиваль сложнее организовать".

С программой фестиваля Võnge можно ознакомиться здесь

Фестиваль Sume (2-3 июля в портовом городке Noblessner в Таллинне)

Фестиваль Sume. Фото: eventyas.com

В этом году, в отличие от прошлого, фестиваль Sume состоится, главными исполнителями станут Trad. Attack!, Nublu, Лийс Лемсалу, Noep и Yasmyn.

"В этом году мы долго ждали, когда правительство скажет, будут ли ослаблены ограничения на проведение мероприятий", - сказала пресс-секретарь фестиваля Лийса Лахтметс.

"Мы давно были готовы к старту, а времени на реализацию задуманного остается все меньше. Но самое главное - состоятся летние и музыкальные мероприятия!", - добавила Лахтметс.

Ознакомиться с программой фестиваля можно здесь

Mägede Hääl (9 -11 июля на пляже Каукси)

Mägede Hääl. Фото: flickr.com

Организатор Mägede Hääl Ивар Мурд заявил, что организация фестиваля в этом году была нервной, но успешной. "Ситуация с ограничениями прояснилась в ходе работы. Все это время мы надеялись, что в июле сможем провести мероприятие без ограничений", - сказал он.

Программа фестиваля публичная, в ее составе - Яакко Эйно Калев, Holy Motors, Meisterjaani, Alfa Collective и несколько ди-джеев. Помимо музыки, в фестивальном кинотеатре "Дружба" можно посмотреть три фильма - "Путешествие снов" Збански и Мадиса Лигемы, "Удар молнии" ЭскоБроса и подборку короткометражных фильмов Мати Кюти из программы "Une Mati".

С программой Mägede Hääl можно ознакомиться здесь

I Land Sound (15-19 июля на острове Илликлайд)

I Land Sound. Фото: testpress.news

Фестиваль музыки и искусства I Land Sound - один из последних фестивалей, который еще не объявил свою программу, но организатор Паап Успенский подтвердил, что фестиваль состоится и его организация идет полным ходом. "Мы работаем в фоновом режиме. У нас очень мало времени на организацию, и мы сосредоточились на подготовке всего. Мы готовим остров к фестивалю с утра до позднего вечера, чтобы все было красиво", - сказал Успенский.

Организаторы I Land Sound планируют анонсировать программу не позднее 1 июля. В программе в этом году приняли участие около 40 артистов, самый известный из которых - Monolink - уже анонсирован на радость поклонникам. "Будет пара живых выступлений эстонских артистов, например, Рауля Оямаа, а еще пара ди-джеев приедет из Франции", - пообещал Успенский.

Viljandi Folk (22-25 июля в Вильянди)

VILJANDI FOLK 2015. Фото: pilaricamartin.wordpress.com

В прошлом году Viljandi Folk проходил в меньшем объеме и, по словам организатора Андо Кивиберга, его нельзя было назвать фестивалем. В этом году, уверен организатор, это будет достойный фестиваль. "Фестиваль хорошо организован. Вероятно, он не такой мощный, как в прошлый раз в 2019 году, но все же это будет достойное фестивальное мероприятие с тремя сценами под открытым небом и соответствующей программой", - сказал Кивиберг.

Программа фестиваля объявлена, и в ней встречается множество международных имен. Будут артисты из Италии, Ирландии, Венгрии, Финляндии, Скандинавии, Бельгии и не только.

Ознакомиться с программой Viljandi Folk можно на домашней странице фестиваля

Station Narva (5-7 августа в Нарве)

Фото: Station Narva

Несмотря на то, что обычно фестиваль Station Narva проходит в сентябре, в этом году он состоится в августе. "Стало традицией каждый раз переезжать на новое место. В этом году фестиваль проходит в четырех разных залах Нарвского музея, а новая экспозиция музея также открыта для посетителей на протяжении всего фестиваля", - сказала организатор фестиваля Хелен Сильдна.

Сильдна заявила, что организация мероприятия пока идет хорошо. "Летом ограничения, как правило, смягчаются, и количество вакцинированных людей увеличивается", - сказала Сильдна. "Если ограничения будут ужесточены, мы сможем использовать паспорт вакцинации и быстрое тестирование".

Посмотреть программу фестиваля можно на домашней странице

Jazzkaar (23-29 августа в творческом городке Telliskivi)

Jazzkaar. Фото: visitestonia.com

Обычно проходящий весной фестиваль Jazzkaar впервые состоится летом, в конце августа, а сама команда организаторов очень воодушевлена ​​тем, как будет разворачиваться программа фестиваля. "Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как погода и летнее настроение будут сочетаться с фестивалем", - сказала менеджер по маркетингу и продюсер Jazzkaar Эва Саар.

На данный момент объявлена ​​основная программа Jazzkaar, а в ближайшее время будут анонсированы проект городского пространства, программа бесплатного концертного дня и другие спецпроекты. "Можно ждать того, чего раньше не происходило", - пообещала Саар.

Программа Jazzkaar опубликована здесь

Tallinn Music Week (29 сентября по 3 октября по всей Эстонии)

Tallinn Music Week 2020. Фото: Aron Urb

Таллиннская неделя музыки, которая обычно проходит весной, изначально была перенесена на июнь, но из-за неопределенности была перенесена на конец сентября. "Весенняя ситуация в Эстонии была более мрачной, чем мы ожидали. Мы отложили июньские даты, потому что в этом секторе должны быть налажены и международные контакты, и мы хотели, чтобы приезжало больше иностранных гостей", - сказала основательница фестиваля Хелен Сильдна.

"В остальном дела с фестивалем идут хорошо. Мы только что заявили 155 исполнителей, почти сотня из которых - эстонские артисты, а остальные - артисты из других стран. Будет интересная и насыщенная программа", - добавила Сильдна.

Программа фестиваля опубликована на домашней странице





ERR