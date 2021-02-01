Рейтинг Путина в России упал более, чем вдвое

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Дата публикации: Вчера, 17:00 Просмотрено: 139

Число россиян, считающих президента России Владимира Путина самой выдающейся исторической личностью, в последние годы упал более чем вдвое, следует из результатов опроса "Левада-центра".

Владимир Путин Фото: SCANPIX / AFP

Показатель Путина за последние четыре года с последнего аналогичного опроса упал более чем вдове - с 34% до 15%. Он опустился со второго места на пятое, сообщил в понедельник The Times.

"На популярность Путина повлияла пенсионная реформа 2018 года и снижение уровня жизни", - прокомментировал директор "Левада-центра" Денис Волков.

Советский диктатор Иосиф Сталин остается самой выдающейся исторической личностью среди россиян - он занимает первое место в рейтинге с 2012 года.

Екатерина Великая стала единственной женщиной, вошедшей в топ-20. Она заняла 15 место в рейтинге. Также в список вошли трое иностранцев – Альберт Эйнштейн занял девятое место, а Наполеон I и Адольф Гитлер разделили 20-ое место.

Действия Путина в качестве президента России поддерживают 67% жителей России, 33% указали, что доверяют Путину.





ERR