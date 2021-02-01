Самоизоляция в Эстонии требуется только приезжим из Дании и Литвы

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По сравнению с прошлой неделей, ограничения были сняты с прибывающих из Андорры, Бельгии, Греции, Литвы, Нидерландов, Словении, Франции и Швеции.

Иллюстративное фото: Sander Koit/ERR

С понедельника в Эстонию можно въехать без ограничений более чем из 30 стран Европы, а режим самоизоляции после въезда нужно будет соблюдать прибывающим всего из двух стран. Ограничение свободы передвижения связано с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления, который рассчитывается как число случаев заражения за последние две недели из расчета на 100 000 жителей. Если этот показатель ниже 150, то ограничения не применяются.

С 21 июня в список таких стран входят Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Десятидневное ограничение свободы передвижения в период с 21 по 27 июня распространяется на прибывающих в Эстонию из Дании и Литвы.

На основании составленного Советом Европейского союза списка третьих стран в Эстонию можно также приехать из Австралии, Албании, Гонконга, Израиля, Ливана, Макао, Новой Зеландии, Северной Македонии, Сербии, США, Руанды, Сингапура, Тайваня, Таиланда, Южной Кореи и Японии.

Кроме того, с 21 июня в Эстонию можно въезжать из всех третьих стран при наличии подтвержденной вакцинации от COVID-19. К вакцинированным приезжим из третьих стран также не применяется ограничение на свободу передвижения.

Перед прибытием в Эстонию следует заполнить специальную анкету.

Подробную информацию о действующих ограничениях на въездной туризм публикует Министерство иностранных дел.





ERR