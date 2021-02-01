Города Эстонии вошли в ТОП-10 городов Европы с самым чистым воздухом!

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Европейское агентство по окружающей среде (European Environment Agency — ЕЕА) опубликовало таблицу, включающую 323 городов Евросоюза, ранжировав их по степени качества воздуха. В первую десятку вошли сразу три эстонских города.

Фото: KIUR KAASIK





В эти 323 города включены города 26 стран ЕС, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии.

Обращает на себя внимание, что из городов-миллионников в первой десятке по чистоте воздуха значится только один — Стокгольм.

Следующим по величине населения идет Таллинн. (по данным, которыми оперирует EEA, население столицы Эстонии чуть выше 390 000. По данным Регистра народонаселения Эстонии на 1 июня 2021 года в Таллинне проживало 444 556 человек).

Все остальные участники первой десятки — с гораздо меньшим населением — от 58 до 259 тысяч человек.

Помимо Таллинна (4-е место) в ТОП-10 от Эстонии присутствуют Нарва (7) и Тарту (10).

По оценке ЕЕА, качество воздуха в 127 вошедших в таблицу городов хорошее, в 123 — среднее, а в 73 — плохое или очень плохое.





1 Umeå Rootsi 3,7 202 058 2 Tampere Soome 3,8 208 108 3 Funchal Portugal 4,2 113 256 4 Tallinn Eesti 4,4 390 369 5 Bergen Norra 4,6 259 360 6 Uppsala Rootsi 4,6 202 058 7 Narva Eesti 4,8 58 396 8 Salamanca Hispaania 4,9 151 871 9 Stockholm Rootsi 5,0 1 602 639 10 Tartu Eesti 5,2 95 864 11 Helsingi Soome 5,2 1 034 274 12 Trondheim Norra 5,4 172 652 13 Pau Prantsusmaa 5,6 147 491 14 Sassari Itaalia 5,8 123 440 15 Las Palmas Hispaania 5,9 384 058





В целом в Европе качество воздуха вызывает беспокойство. По данным EЕА, только в 2018 году в 41 стране Европы умерли по причинам, связанным с загрязнением воздуха, свыше 400 000 человек.





delfi.ee