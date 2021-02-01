Города Эстонии вошли в ТОП-10 городов Европы с самым чистым воздухом!

В стране и мире / РеспубликаГорода Эстонии вошли в ТОП-10 городов Европы с самым чистым воздухом!
Дата публикации: Сегодня, 16:33 Просмотрено: 130
Европейское агентство по окружающей среде (European Environment Agency — ЕЕА) опубликовало таблицу, включающую 323 городов Евросоюза, ранжировав их по степени качества воздуха. В первую десятку вошли сразу три эстонских города.
В эти 323 города включены города 26 стран ЕС, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии.
Обращает на себя внимание, что из городов-миллионников в первой десятке по чистоте воздуха значится только один — Стокгольм.
Следующим по величине населения идет Таллинн. (по данным, которыми оперирует EEA, население столицы Эстонии чуть выше 390 000. По данным Регистра народонаселения Эстонии на 1 июня 2021 года в Таллинне проживало 444 556 человек).
Все остальные участники первой десятки — с гораздо меньшим населением — от 58 до 259 тысяч человек.
Помимо Таллинна (4-е место) в ТОП-10 от Эстонии присутствуют Нарва (7) и Тарту (10).
По оценке ЕЕА, качество воздуха в 127 вошедших в таблицу городов хорошее, в 123 — среднее, а в 73 — плохое или очень плохое.
|1
|Umeå
|Rootsi
|3,7
|202 058
|2
|Tampere
|Soome
|3,8
|208 108
|3
|Funchal
|Portugal
|4,2
|113 256
|4
|Tallinn
|Eesti
|4,4
|390 369
|5
|Bergen
|Norra
|4,6
|259 360
|6
|Uppsala
|Rootsi
|4,6
|202 058
|7
|Narva
|Eesti
|4,8
|58 396
|8
|Salamanca
|Hispaania
|4,9
|151 871
|9
|Stockholm
|Rootsi
|5,0
|1 602 639
|10
|Tartu
|Eesti
|5,2
|95 864
|11
|Helsingi
|Soome
|5,2
|1 034 274
|12
|Trondheim
|Norra
|5,4
|172 652
|13
|Pau
|Prantsusmaa
|5,6
|147 491
|14
|Sassari
|Itaalia
|5,8
|123 440
|15
|Las Palmas
|Hispaania
|5,9
|384 058
В целом в Европе качество воздуха вызывает беспокойство. По данным EЕА, только в 2018 году в 41 стране Европы умерли по причинам, связанным с загрязнением воздуха, свыше 400 000 человек.
delfi.ee