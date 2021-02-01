В Ида-Вирумаа молния ударила в грузовик

Дата публикации: Сегодня, 15:20 Просмотрено: 97

В мае в Ида-Вирумаа в грузовик попала молния, но, к счастью, все ограничилось материальным ущербом, а водитель остался жив и здоров, сообщила страховая компания PZU Kindlustus.

Пострадавший от молнии грузовик. Фото: PZU



20 мая грузовик Scania засыпал гравием дорогу в районе Аувере. Шел сильный дождь. По словам водителя, выехав на открытый участок, он услышал взрыв в колесах грузовика и полуприцепа, и они загорелись. Водитель не пострадал, а проведенное расследование показало, что в грузовик ударила молния, которая ушла в землю через ходовую часть. Пришлось заменить четыре шины и один диск, в связи с чем было выплачено страховое возмещение в размере чуть более 1500 евро.



Ранее компания PZU уже сталкивалась с устранением последствий попадания молний в транспортные средства. Например, в августе 2017 года компания возместила 4000 евро, когда гроза вызвала перенапряжение в здании и уничтожила подключенный к электросети зарядный модуль электромобиля Nissan Leaf.

Фото: PZU





Трийн Пийбор

Директор по маркетингу и коммуникациям

PZU Kindlustus