В малых городах спустя много лет начали строить новые квартиры

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По прошествии нескольких десятилетий в небольших городах Эстонии снова строят новые квартиры. Цена за квадратный метр в новостройках в два раза выше, но застройщики убеждены, что платежеспособные клиенты есть и в малых уездных центрах.

Иллюстративное фото: Postimees/Scanpix

Последний многоквартирный дом в Пыльва построили почти 30 лет назад. В городе с 5500 жителями новый деревянный многоквартирный дом решила построить местная фирма Peetri Puit, сообщила "Актуальная камера".

Фирма, производящая деревянные конструкции, намерена показать, что многоквартирные дома можно строить и из клееной древесины. Дом будет готов к рождеству, половина квартир уже забронирована.

Застройщик предполагал, что в новый дом в первую очередь захотят перебраться молодые, но пока возраст покупателей составляет около 50 лет.

Для финансирования постройки дома в Пыльва застройщикам не пришлось обращаться в банк, обошлись своими средствами.

В Рапла тоже строят многоквартирный дом, но при помощи банка Luminor. Стоимость квадратного метра площади в нем в два раза выше, чем в имеющихся домах, однако покупатели уже нашлись на 80% квартир.

"Много семей, молодых, но есть и покупатели среднего и пожилого возраста, которые еще работают, но планируют более спокойную жизнь", – описал покупателей член правления фирмы-застройщика LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг.

По его словам, спрос настолько высокий, что фирма планирует постройку следующего дома, но с квартирами поменьше. Он убежден, что и в небольших населенных пунктах можно выгодно строить: "Например, в Выру. Квартиры в новом доме у озера были быстро распроданы. Жить можно не только в Таллинне, Тарту и Пярну".

В Йыгева дом на 24 квартиры начнут строить в следующем году. Застройщик Алар Кроодо уверен, что покупатели найдутся, хотя бы из числа тех, кто живет в другом месте, но подыскивает жилье своим родителям. Если покупатели не найдутся в рамках предварительной продажи, квартиры будут сданы в аренду.

По словам аналитика бюро недвижимости Uus Maa Ристо Вяхи, в небольших городах спрос на приличную жилплощадь есть, однако круг покупателей ограничен. При этом во время коронавируса наметилась тенденция покупать жилье за пределами больших городов.

"Спрашивают, есть ли планы строить, в советских панельных домах жилье покупать не особо хотят. Кроме того, предприниматели рассказывают, что люди приехали бы работать из других мест с удовольствием, если бы нашли подходящее жилье", – пояснил Вяхи.

Он также добавил, что крупные банки на покупку квартиры в малых городах кредиты не дают, но небольшие банки ничего против не имеют.





ERR