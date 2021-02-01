Яанова ночь в поисках «смотрителей» – зарегистрируйся и выиграй приз!

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Чтобы Яанов день прошёл безопасно, Спасательный департамент призывает в преддверии праздника найти каждому костру «смотрителя».

Иллюстративное фото: newsru

«Задачей «смотрителя» костра является убедиться, чтобы при разведении костра празднующие следили за правилами пожаробезопасности, и чтобы компании было у костра безопасно. «Смотритель» присмотрит и за празднующими, позаботится о том, чтобы компания соблюдала правила безопасности и при окончании празднования, потушит костёр,» рассказала эксперт отдела превенции Спасательного департамента Сандра Репп.



Так как июнь порадовал тёплой погодой, а осадков было достаточно мало – на природе пожароопасно. Поэтому, крайне важно, чтобы при разведении костра соблюдались некоторые простые правила. «Костёр следует разводить на безопасном расстоянии от зданий, леса и горючих материалов – в первую очередь это расстояние зависит от размера костра, но наименьшее безопасное расстояние при любом размере костра – восемь метров. Костёр следует разводить на подготовленной почве, а в окружении костра не должно быть воспламеняющегося материала. Разжигать костёр можно только при слабом ветре или при его отсутствии. Наготове должны быть первичные средства тушения пожара – вам помогут ведро воды или огнетушитель,» объяснила Репп, и добавила, что в костре можно сжигать только чистые дрова, картон и бумагу. Костёр ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра.



Зарегистрируй свой безопасный костёр по адресу jaanituli.geoape.com. Между всеми зарегистрировавшимися «смотрителями» костров будет разыгран главный приз – предоставляющий разные способы приготовления пищи гриль, а также, дополнительные призы – два огнетушителя и ряд менее крупных призов.



Кампания Спасательного департамента «смотрителей» костров проходит уже четвёртый год, в прошлом зарегистрировались «смотрителями» 729 человек.



Памятка «смотрителю» костра:

• Зарегистрируйтесь «смотрителем» своего костра и отметь его расположение ЗДЕСЬ.

• Обязательно держите под рукой заряженный телефон, чтобы в случае несчастья с огнем вовремя сообщить в Центр тревоги по номеру 112.

• Проследите, чтобы костёр был на безопасном расстоянии от зданий, леса и воспламеняющегося материала. В первую очередь, безопасное расстояние зависит от размера костра, но наименьшее безопасное расстояние при любом его размере – восемь метров. Это примерно 10 мужских и 13 женских шагов соответственно.

• Костёр следует разводить на подготовленной почве, а в окружении костра не должно быть воспламеняющегося материала, сжигать можно только чистые дрова, картон и бумагу.

• Разжигать костёр можно только при слабом ветре или при его отсутствии. Проследите и за направлением ветра, чтобы искры не летели на воспламеняющиеся материалы, а дым не мешал соседям.







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