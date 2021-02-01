Обновлено: В Нарва-Йыэсуу сгорела церковь

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Рано утром в четверг, 17 июня, в Нарва-Йыэсуу начался пожар в церкви Казанской иконы Божией Матери.

Фото: ERR / Sergei Stepanov

Спасатели получили сообщение о горящем храме на улице Вабадузе в 4:23. К моменту прибытия спасателей деревянное здание с жестяной крышей полыхало открытым пламенем.

Руководитель спасательных работ Райнер Асукюла из Йыхвиской команды спасателей рассказал, что сгорело все внутреннее убранство церкви, языки пламени вырывались из окон и из-под карниза. Спасателям удалось только ограничить распространение огня и защитить соседние постройки. На том же участке находится жилой дом священника и подсобные постройки. Войти в здание церкви было уже невозможно, поэтому убранство сгорело полностью. Крыша частично обвалилась.

Спасатели закончили работы по тушению в 6:12. Поскольку есть подозрения на поджог, полиция начала расследование.

"Команда Нарва-Йыэсуу находится в двух-трех километрах от церкви. Столь быстрое развитие пожара дает веские основания подозревать поджог", - сказал Асукюла.

В феврале 2021 года в этой церкви так же произошел пожар, в результате которого сильно пострадал алтарь, иконы XVIII века и дубовый иконостас XIX века. Тогда тоже был поджог.

Сообщение о пожаре поступило спасателям от охранной фирмы. Здание находится под охраной как памятник старины, оно было застраховано.

Фото: ERR / Sergei Stepanov

Руководитель сферы художественного наследия Департамента охраны памятников старины Линда Лайнвоо назвала нанесенный ущерб очень серьезным. "В настоящее время мы документируем сохранившиеся детали, но повреждения очень масштабные. Возможно, восстановить можно будет лишь отдельные детали", - сказала она.





ERR