В этом году масштабного костра Ивановой ночи в Ласнамяэ не будет

Дата публикации: Сегодня, 11:44 Просмотрено: 59

По рекомендации департамента здоровья управа района Ласнамяэ в этом году отказалась от проведения Иванова дня, который традиционно проходил на пустыре Паэвялья.

Иллюстративное фото: triptoestonia.com

На Паэвялья и по соседству с мостом Иру будут установлены мусорные контейнеры, чтобы люди при желании смогли собираться на гриль и наслаждаться Ивановым днем без ущерба для природы.

«Хотя общереспубликанские ограничения были ослаблены, самоуправления Харьюского уезда последовали рекомендации департамента здоровья, решив отменить мероприятия по поводу Иванова дня. Чтобы показатели заболеваемости COVID-19 не начали стремительно увеличиваться, и мы смогли бы взять от лета все самое лучшее, в этом году нам пришлось отказаться от проведения любимого ласнамяэсцами традиционного костра Ивановой ночи. Но это не мешает горожанам самостоятельно отметить Иванов день в кругу знакомых и близких. Хочу напомнить, что при разведении костра следует следовать всем необходимым правилам безопасности, а по завершении веселья – убрать за собой мусор», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В начале следующей недели на пустыре Паэвялья, известном также как «локаторы», и в зоне отдыха близ моста Иру на берегу речки Пирита установят мусорные контейнеры. Жители, которые планируют отмечать Иванов день здесь самостоятельно, смогут без лишних хлопот убрать мусор в расположенные поблизости контейнеры.

При разведении гриля в общественном месте следует руководствоваться действующими правилами безопасности и вести себя в соответствии с рекомендациями спасательного департамента.

«Безусловно, очень жаль, что в этом году больших народных гуляний в конце июня не будет. В то же время сейчас мы работаем над подготовкой насыщенной программы ко дням Ласнамяэ», – заключил старейшина района Владимир Свет.





BNS