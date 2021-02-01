Финская сеть Soupster открывает самый большой ресторан в Эстонии

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В августе в бизнес-квартале Юлемисте откроет двери крупнейший в Эстонии ресторан на 500 мест, в который хотят привлечь более 12 000 человек, работающих, учащихся и живущих в Юлемисте. Название нового ресторана, принадлежащего финской компании Soupster, выберут в ближайшее время в ходе конкурса, сообщила в среду BNS пресс-служба предприятия.

Иллюстративное фото: visitestonia.com

«Работать из дома благодаря развитию информационных технологий становится все проще, но в долгосрочной перспективе это плохо сказывается на организационной культуре», - сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. «Бизнес-ланч или просто обед с коллегами – одна из самых распространенных форм обмена важной информацией, потому что во время таких встреч люди обычно чувствуют себя более расслабленно – у них нет ощущения утраты живого общения, которая происходит в Интернете».

«Приход Soupster в Эстонию знаменует собой эпоху возрождения офисной жизни в бизнес-квартале Юлемисте. Кроме того, новый ресторан составит большую конкуренцию всем пострадавшим от коронавируса ресторанам в Таллинне, потому что наш квартал посещают и люди из других районов», - сказал Йостов. «В эпоху коронавируса стало возможным есть любые блюда из пластиковых коробок, но после ослабления ограничений стало заметно, что люди хотят снова питаться вне дома и посещать рестораны», - добавил Герт Йостов.

История компании Soupster, которая на сегоднящний день управляет 30 ресторанами в Хельсинки, началась в 1997 году, когда Ким Хейнио открыл свой первый ресторан под названием Soup на пересечении улиц Маннергейма и Лённрот.

По словам генерального директора Soupster Кима Хейнио, это их первый ресторан за пределами Финляндии. «Мы хотим стать сердцем бизнес-квартала Юлемисте, поэтому мы планируем учитывать отзывы клиентов и постоянно развиваться. Мы не пытаемся указывать людям, что им нужно есть », - сказал Ким Хейниё.

«Несмотря на то, что мы предлагаем качественную и современную кухню, многие из наших клиентов заинтересованы в традиционных блюдах, приготовленные из свежих ингредиентов. Компания Technopolis хорошо знакома с ресторанным рынком Балтии, и их долгосрочное стремление к сотрудничеству дает нам прекрасные возможности для достижения успеха», - добавил Хейнио.

Ресторан с новой уникальной концепцией отдает предпочтение местным производителям, стремится придерживаться принципов безотходности и мониторит данные по биоотходам. Помимо обеда, ресторан также предлагает завтраки и индивидуальные решения для предприятий. Компания также будет предоставлять услуги на рынке кейтеринга. Большие и просторные залы позволяют организовать различные мероприятия как в будние, так и в выходные дни.

AS Technopolis Ülemiste (www.technopolis.ee) – это девелопер современного района Ülemiste City, расположенного вблизи аэропорта на территории бывшего завода Двигатель. В квартале работают более 400 предприятий и 10000 сотрудников. AS Technopolis Ülemiste принадлежит на 49% концерну Mainor Ülemiste и на 51% через Technopolis Baltic Holding OÜ дочернему предприятию концерна Technopolis - Technopolis Plc.Technopolis





BNS