Генерал Пальм стал новым заместителем командующего Силами обороны

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В понедельник, 14 июня, на территории Генерального штаба прошла церемония смены заместителя командующего Силами обороны: генерал-майор Индрека Сирель передал полномочия бригадному генералу Вейко-Велло Пальму.

Вейко-Велло Пальм. Фото: commons.wikimedia.org

Бригадный генерал Вейко-Велло Пальм начал службу в вооруженных силах в 1992 году в роли призывника отдельного Калевского батальона. На протяжении карьеры занимал различные должности, в том числе был начальником штаба центра подготовки Тапа, возглавлял отделы Генерального штаба (оперативный отдел, отдел подготовки), служил штабным офицером в Северо-Восточном корпусе НАТО, руководил отделом планирования государственной обороны Министерства обороны.

В промежутке с 2015 по 2018 год генерал Пальм командовал 1-й пехотной бригадой, затем, в конце 2018 года, возглавил Генеральный штаб.

Бригадный генерал Пальм окончил Кадетскую школу Академии национальной обороны Финляндии, прошел курсы офицеров генерального штаба, а также курсы высшего военного руководства в Балтийском оборонном колледже. Участвовал в зарубежных миссиях в Афганистане: в 2007 и 2010 году.

Генерал-майор Индрек Сирель командовал Вируским отдельным пехотным батальоном и занимал различные должности в оперативном отделе Генерального штаба Сил обороны. В 2004-2005 годах служил офицером по планированию в штабе Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане, одновременно с этим командовал эстонским контингентом в стране.

В 2005-2006 командовал Скаутским батальоном. Начиная с 2006 года возглавлял штаб сухопутных сил, исполнял обязанности командующего сухопутными силами, а затем, в 2008 году, возглавил их. Также до назначения на текущую должность генерал Сирель исполнял обязанности заместителя начальника отдела подготовки командования Объединенных сил НАТО в Брунсуме, Нидерланды.

Прошел курсы высшего военного руководства и генерального штаба в Форт-Ливенворт, США, а также специальный генеральский курс Академии национальной обороны Финляндии. В 2009 году окончил магистратуру в Военном колледже армии США.

Генерал-майор Сирель занимал должность заместителя командующего Силами обороны с 2016 года.





BNS