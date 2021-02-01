Госсуд: Власть не должна вмешиваться в выбор тем СМИ

Дата публикации: Вчера, 12:12 Просмотрено: 149

Государственный суд считает, что пресса имеет широкую свободу выбора в вопросах, представляющих общественный интерес, и государственные органы, включая суды, не имеют оснований вмешиваться в это, пишет Postimees.

Иллюстративное фото: pnp.ru



Спор, дошедший до государственного суда, касается ходатайства репортера Õhtuleht Прийта Пярнапуу об ознакомлении с судебным делом, в котором оспаривалась выдача лицензии на деятельность аптеки.

Департамент лекарственных средств не выдал Anne Apteegid OÜ разрешения на открытие новой аптеки в таллиннском торговом центре «Арсенал». Компания обжаловала отказ в суде, но жалоба была отклонена. Решение суда вступило в силу, и сейчас обсуждается, имеет ли журналист доступ к материалам дела. Журналист оправдал свой интерес тем, что занимается написанием материала об аптеках и фармацевтическом бизнесе, и надеется получить обзор того, как департамент лекарственных средств выдает аптекам лицензии на деятельность. Однако Anne Apteegid OÜ оспорили просьбу журналиста, поскольку, по мнению компании, дело содержит коммерческую тайну, разглашение которой может нанести ущерб ее интересам. По сообщению компании, журналист может получить информацию о лицензировании аптек из открытых источников или департамента лекарственных средств.



Административный суд предоставил журналисту доступ к материалам дела, но позже окружной суд его отменил. Однако, в отличие от окружного суда, Административная палата государственного суда считает, что интерес журналиста к делу оправдан, и сегодня направила запрос в административный суд для вынесения нового решения.



Административная палата отмечает, что свобода прессы, основываясь на общественном интересе, дает журналисту право выбора. Европейский суд по правам человека подчеркнул, что пресса играет важную роль «общественного сторожевого пса» в демократическом обществе. Сбор информации является неотъемлемой частью журналистской деятельности, на которую распространяется свободы прессы. Требуются особо веские причины для оправдания ограничения доступа к информации, на которую общественность имеет право.

Таким образом, госсуд считает, что государственные органы, в том числе суды, не имеют оснований вмешиваться в право журналиста определять темы, которые могут представлять общественный интерес. Журналистский интерес к просмотру дела не обязательно должен быть связан с конкретными обстоятельствами конкретного дела - достаточно, чтобы общий предмет расследования относился к конкретному делу и чтобы необходимая информация действительно могла быть получена оттуда. Помимо журналистов, исследователи, желающие получить представление об административной или судебной практике в своей области, могут иметь такой же интерес в доступе к делу.



Административная палата не согласна с оценкой окружного суда, согласно которой журналист может получить необходимую информацию и из других, открытых источников. В публичном судебном решении по этому делу лишь кратко рассматривается процедура выдачи разрешения и основное внимание уделяется спорным вопросам права. Однако журналист хотел изучить дело, чтобы узнать, как Департамент лекарственных средств обрабатывает заявки на получение лицензии на деятельность. У него может быть законный интерес к тому, соответствует ли обработка заявок закону и единообразна ли практика департамента лекарственных средств.

Государственный суд согласен с OÜ Anne Apteegid в том, что определенная часть информации, содержащейся в деле, может быть коммерческой тайной, и компания должна иметь возможность обращаться в суд, не опасаясь, что ее коммерческая тайна станет достоянием общественности. Однако это не должно приводить к полному сокрытию дела. В случае законного интереса журналисту должен быть предоставлен доступ к неконфиденциальной информации.





BNS