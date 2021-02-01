Европарламент одобрил цифровой сертификат Covid ЕС

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Европейский парламент в среду окончательно одобрил цифровой сертификат Covid Европейского союза (ЕС), который облегчит поездки и будет способствовать восстановлению экономики.

Иллюстративное фото: Global Look Press/Christoph Hardt

Положение о цифровом удостоверении Covid граждан ЕС принято 546 голосами «за», против были 93, воздержался 51 евродепутат. Касающееся граждан третьих стран постановление принято 553 голосами, против были 91, воздержались 46 евродепутатов.

Выдающиеся государствами-членами сертификаты с QR-кодом будут бесплатными для физических лиц, он и будут доступны как в цифровом виде, так и на бумаге. Три разных сертификата покажут, что человек был вакцинирован против COVID-19, имеет действительный отрицательный результат теста или переболел и вылечился. Так будет обеспечена возможность пересечения границ и возможность государствами-членами выдавать сертификаты на всей территории ЕС.

Система цифровых сертификатов вступит в силу 1 июля и будет действовать в течение 12 месяцев. В то же время сертификат не является предварительным условием свободного передвижения или проездным документом.

Евроарламент согласился с тем, что государства-члены не могут налагать дополнительные ограничения на поездки держателя сертификата, такие как обязательный карантин, самоизоляция или тестирование, за исключением случаев, когда это «соразмерно и необходимо для защиты здоровья населения». Обоснование должно учитывать научные данные, включая эпидемиологические данные, опубликованные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний. О дополнительных ограничениях следует уведомить другие государства-члены и Европейскую комиссию не менее чем за 48 часов, а общественности - не менее чем за 24 часа до введения ограничений.

Страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы тесты были доступными и доступными. С этой целью Европейская комиссия выделяет 100 млн евро из Фонда чрезвычайных грантов ЕС, которые профинансируют покупку тестов, необходимых для выдачи цифрового сертификата Covid-19.

Государства-члены должны признавать сертификаты о вакцинации, выданные в других государствах-членах, если для вакцинации использовалась вакцина, одобренная Европейским агентством по лекарственным средствам - в настоящее время это вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen. Государства-члены должны решить, принимают ли они также вакцины, одобренные национальным управлением лекарственных средств другой страны или включенные в список вакцин, разрешенных для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения.





BNS