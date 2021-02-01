Марко Михкельсон с коллегами совершает рабочий визит в Берлин

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Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон совместно с коллегами из Балтийских стран находится с рабочим визитом в Берлине, сообщила в среду BNS парламентская пресс-служба.

Иллюстративное фото: anna-news.info

До пятницы Михкельсон совместно с председателями комиссий по иностранным делам парламентов Латвии и Литвы находится с рабочим визитом в Берлине. По словам Михкельсона, основные темы визита – единство Европейского союза, последние события во внешней политике, важность трансатлантических отношений и развитие парламентского сотрудничества.

«Основная часть встреч будет, безусловно, посвящена актуальным темам, ситуации в Беларуси и Украине, а также единой внешней политике и политике безопасности Европейского союза», – сказал Михкельсон. По его словам, в ходе визита пройдут встречи с представителями нескольких партий, что позволит получить обзор выборов в Бундестаг, которые пройдут осенью этого года.

В среду председатели комиссий по иностранным делам парламентов Балтийских стран встретятся с директором по вопросам внешней политики Канцелярии президента Германии Томасом Баггером, а также с руководителем комиссии по иностранным делам Бундестага Норбертом Рёттгеном и руководителем комиссии по государственной обороне Вольфгангом Хеллмихом.

На четверг и в пятницу запланированы встречи с представителями Министерства иностранных дел Германии, Федеральной канцелярии, фонда им. Конрада Аденауэра и Центра либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne). Также запланирована встреча с представителем народа Беларуси Светланой Тихановской.





BNS