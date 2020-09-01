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В стране и мире / РеспубликаУмер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

Дата публикации: Сегодня, 16:13 Просмотрено: 375

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет.

Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп
 AP Photo / Adrian Dennis, pool

Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter.

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении

BUBLIK.DELFI.EE

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