Умер супруг королевы Елизаветы II принц Филипп

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Дата публикации: Сегодня, 16:13 Просмотрено: 375

Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет.

AP Photo / Adrian Dennis, pool

Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter.

"С глубоким прискорбием Ее величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении

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