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Продолжительность жизни в Эстонии в прошлом году сократилась на 0,4 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные Eurostat.

Значительнеевсего в ЕС продолжительность жизни в прошлом году сократилась за год в Испании и Болгарии – соответственно на 1,6 и 1,5 года.

Далее следуют Литва, Польша и Румыния, где продолжительность жизни сократилась на 1,4 года. Латвия не испытала изменений.

Показатель продолжительности жизни включает потенциальную продолжительность жизни новорожденного, при условии сохранения нынешней ситуации со смертностью в течение всей его жизни.

В ЕС средний показатель продолжительности жизни составил 81,3 года, а прошлогодний показатель пока не предоставлен, поскольку данные за прошлый год еще не поступили из Ирландии.

BNS