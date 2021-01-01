Можно ли смягчить симптомы коронавируса с помощью применения GeloMyrtol forte (стандартизированный миртол)?

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Немецкий производитель лекарств Pohl-Boskamp недавно получил одобрение начать вовлекать пациентов в исследование, где оценивается добавление стандартизированного миртола (действующее вещество GeloMyrtol® forte) в схему лечения пациентов с диагнозом COVID-19. В исследовании участвуют несколько университетских больниц Германии, и в него вовлечены зараженные вирусом пациенты в тяжелом состоянии, которые нуждаются в дополнительном кислороде.

„В исследовании ищут ответ на вопрос, можно ли с помощью лекарств, поддерживающих механизм самоочищения дыхательных путей, дополнительно к противовирусному лечению приостановить прогрессирование болезни и ускорить выздоровление“, – объясняет представитель фирмы в Эстонии провизор Ян Янес.

Как человек может помочь себе сам при простудных заболеваниях или COVID-19, и почему так важна способность легких самоочищаться?

Сейчас советуют при возникновении COVID-19 симптомов в первую очередь оставаться дома на карантине и затем сдать тест. На прогрессирование болезни указывают головная боль, приступы кашля и густая мокрота. Нельзя оставлять здоровье без внимания, поэтому в этот период для облегчения острых симптомов дыхательных путей помогает применение лекарств, например растительного лекарства GeloMyrtol® forte (стандартизированный миртол).

GeloMyrtol® forte (стандартизированный миртол) активизирует и улучшает механизмы самоочищения дыхательных путей, ускоряя выведение из легких мокроты и возбудителей болезни. Мокрота вместе с возбудителями болезни выводится быстрее из легких и одновременно улучшается газообмен, положительно влияя на выздоровление.

При вирусных болезнях дыхательных путей мокроты может образовываться значительно больше, чем обычно. Она начинает накапливаться в легких, осложняя дыхание. В этом случае человек пытается избавиться от мокроты с помощью кашля. В большинстве случаев от этого лишь частичная польза, и в дыхательных путях начинают скапливаться большие количества мокроты.

У COVID-19 пациентов с выраженными легочными симптомами также присутствует такое нарушение выведения секрета. Газообмен на внутренней поверхности легких ухудшается и возникает нехватка кислорода, что особенно опасно для таких пациентов. Поэтому очень важно сохранить способность легких к самоочищению.

Как «очистить» легкие?

С каждым вдохом наше тело получает примерно пол-литра воздуха, который снабжает клетки кислородом. «При вдохе в дыхательные пути попадают также нежелательные частицы, в числе которых вирусы и бактерии. Микробы, пыль и прочие подобные частички оседают на влажной слизистой оболочке носа и бронхов, реснички которой двигают слой слизи, направляя чужеродные частицы вместе со слизью в направлении гортани. Оттуда они выкашливаются или проглатываются», объясняет провизор Ян Янес.

Бактерии и вирусы нагружают дыхательные пути, вызывая воспаление и отек слизистых оболочек. «Образуется густая слизь, которая покрывает ворсинки мерцательного эпителия и препятствует их работе. Внедрившиеся возбудители болезни не удаляются из организма и возникает опасность инфекции», говорит он.

Таким образом Янес советует поддержать работу легких с помощью капсул GeloMyrtol® forte (растительный миртол), которые содержат смесь растительных эфирных масел. «При приеме капсулы эфирные масла впитываются в организме и выделяются через дыхательные пути. Тем самым улучшается подвижность мерцательного эпителия – попавшие в дыхательные пути загрязняющие вещества, вирусы и бактерии выводятся из дыхательных путей. Благодаря способности дыхательных путей самоочищаться и происходит очищение легких,» объясняет Янес.

Вместе с тем провизор поясняет в отношении применения GeloMyrtol® forte (стандартизированный миртол), что его следует принимать сразу при проявлении первых симптомов простуды. Выведение возбудителей болезни из дыхательных путей ускоряется и это препятствует распространению инфекции из верхних дыхательных путей в нижние. Лекарство подходит для использования на всех стадиях простуды и это помогает избежать ухудшения простудного заболевания.

Использование GeloMyrtol® forte (стандартизированный миртол) комментирует пульмонолог Юллар Кирс.

«Обычно при COVID-19 рекомендовано симптоматическое лечение: жаропонижающие (например, парацетамол) и лекарства от простуды. Но следует учитывать, что в отличие от обычных простудных заболеваний болезнь при COVID-19 может ухудшиться и стать опасной. Причиной этому является в основном развитие легочных симптомов, что проявляется кашлем, нехваткой воздуха и затрудненным дыханием.

Густая мокрота, скапливающаяся в дыхательных путях и легких, затрудняет газообмен и может привести к дыхательной недостаточности. Для избежания этого нам следует уже на начальной фазе болезни заняться выведением скапливающейся в дыхательных путях слизи и возбудителей болезни, и не ждать пока возникнет назойливый и изнуряющий приступами кашель. Для этого советую начать применять стандартизированный миртол уже на ранней стадии болезни.» говорит Кирс.

Внимание! Вы имеете дело с лекарством. Перед применением внимательно прочтите инфолисток в упаковке. При сохранении жалоб или возникновении побочных действий проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.

Производитель и владелец торговой лицензии: G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Германия.

Дополнительную информацию можно получить у представителя владельца торговой лицензии в Эстонии:

OÜ KBM Pharma, Тяхтвере, 4, 51007, Тарту, Эстония. Тел. 733 8080



