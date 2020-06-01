Российского оппозиционера поддержали в Нарве

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В Нарве в субботу состоялся пикет в поддержку Алексея Навального — таким образом защитники лидера российской оппозиции присоединились к протестным акциям, состоявшимся 23 января в нескольких городах России и за ее пределами.

Нарвские участники пикета в защиту Алексея Навального: говорит правду и пострадал

безвинно! Фото: Татьяна Завьялова

Информация о предстоящей акции распространялась в Нарве в основном через Фэйсбук, в приглашении указывалось, что планируемое число ее участников — 10 человек.

Однако по ходу мероприятия на месте его проведения, у топонима Narva, собралось уже около полусотни человек, в основном люди среднего возраста и молодежь.

Никакого особого действия на акции не происходило: руководитель MTU Narva Meediaklubi Сергей Цветков, организовавшего пикет, лишь напомнил его участникам, что цель акции - продемонстрировать свое несогласие с действиями российских властей, направленных на борьбу

с инакомыслящими, и потребовать свободы для Алексея Навального, арестованного, по убеждению протестующих, без законных на то оснований . «Мы можем поддерживать или не поддерживать Навального как политика, но не можем мириться с тем, что происходит в России со свободой слова. Навальный — далеко не единственный человек, пострадавший в этой стране за правду», - отметил Цветков.

Попозировав для журналистов, участники пикета не спешили расходиться, а еще несколько минут обменивались мнениями и информацией: о том, как проходят акции в поддержку Навального в России, о том, как она прошла в Таллинне. О демонстрирующемся в интернете документальном фильме Алексея Навального «Дворец», о сегодняшнем состоянии дел в России.

Общий тон этих обсуждений: Россия «падает в бездну», но большинство россиян или запуганы, или зомбированы федеральным телевидением, или безразличны к судьбе своего Отечества. В таком случае долг всех демократических сил планеты - говорить об опасности этой ситуации.

Спорить на эти темы с участниками пикета никто не стал, да было и некому: на пикетах собираются, как правило, единомышленники. Особенно, когда они приходят туда добровольно.

Татьяна Завьялова

Фотогалерея: Татьяна Завьялова

Подробная информация — в номере «Нарвской Газеты» в четверг.