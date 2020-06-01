Изменения 2021 года в сфере управления министерства социальных дел

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ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

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Компенсация больничного со второго дня

С 1 января компенсация больничного листа будет выплачиваться со второго дня болезни. По закону о безопасности труда и трудовой гигиене работодатель выплачивает компенсацию больничного за 2-5-й дни больничного вместо прежних 4-8. Также по закону о медицинском страховании Больничная касса будет выплачивать компенсацию больничного всем работающим и застрахованным людям с 6-го дня болезни вместо прежнего 9-го дня. Участие работника сокращается с третьего дня до первого, а участие работодателя с пятого до четвертого. Изменение будет действовать с 1 января по 30 апреля.

Рост пенсий

С 1 апреля вырастет пенсия, и доход пенсионеров по старости в среднем вырастет более чем на 20 евро. Базовая часть пенсии вырастет на 16 евро, а также повысится дополнительная пенсионная надбавка за воспитание ребенка в объеме половины годовой оценки, что прибавит к пенсии еще 3,55 евро за каждого ребенка одному родителю. Также народная пенсия вырастет на 30 евро и составит 251,61 евро, что поможет обеспечить прожиточный минимум и получателям самой маленькой пенсии.

Изменения первой пенсионной ступени

С нового года изменилась формула расчета первой пенсионной ступени. Будет копиться четвертая, так называемая объединенная часть. При вычислении размера пенсии с начала 2021 года будут суммироваться четыре части: базовая часть, стажевая часть, страховая часть и объединенная часть.

В конце 2020 года накопление страховой части закончится. С нового года вместо прежних трех можно будет выйти на пенсию на пять лет раньше. Более ранний выход на пенсию зависит от стажа. Также на пенсию можно выйти в любой момент по достижении пенсионного возраста. Получение пенсии можно приостановить и начать заново, а также выбрать, выплачивать ли пенсию в полном объеме или взять половину. Такая система называется гибкой пенсией.

Подробнее читайте здесь: https://pension.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru/gibkaya-pensiya

НОВЫЕ И ЛУЧШИЕ УСЛУГИ

Бесплатная вакцинация от гриппа для пожилых людей

С 1 октября вступят в силу поправки к государственному плану иммунизации, которые разрешают бесплатную вакцинацию от гриппа всем людям в возрасте от 65 лет и старше при поддержке Больничной кассы. Кроме того, будет расширен круг медицинских сестер, имеющих право на вакцинацию. Отныне все, кто предлагает сестринскую помощь смогут проводить вакцинацию.

С 2019 года Больничная касса оплачивает вакцинацию от гриппа жителей домов попечения. В 2019 и 2020 годах государство закупило необходимые дозы вакцины от гриппа для вакцинации домов попечения в соответствии с планом иммунизации. Количество вакцины, необходимое для вакцинации остального населения, доставляются в Эстонию через аптечную сеть.

Государство начнет оплачивать скрининг людям без медицинской страховки

С этого года Больничная касса будет поддерживать ряд новых услуг и лекарств, таких как скрининг на онкологические заболевания для незастрахованных людей, для новорожденных будут проводить скрининг неонатальной галактоземии, будут добавлены новые больничные лекарства от редких заболеваний и опухолей, а также будет расширен уход на дому.

Новые лекарства и медицинские приборы

С 1 января вступил в силу обновленный перечень медицинских вспомогательных средств, к которому добавятся 102 новых вспомогательных средства, финансируемых Больничной кассой, которыми пациенты смогут пользоваться дома самостоятельно или с помощью своих близких. На вспомогательные средства для диабетиков приходится 80%, или почти 900 000 евро, дополнительных расходов бюджета на медицинские устройства в этом году. Ассортимент устройств также распространяется на пациентов с различными стомами и фистулами, апноэ во сне, диафрагмальным стимулятором, лимфедемой или венозной недостаточностью, а также ранами или язвами.

Подробнее читайте здесь: https://www.haigekassa.ee/ru/uudised/

Дополнительные услуги медицинских центров

Для усиления первичного уровня будет добавлен новый вариант финансирования медицинских центров, чтобы дополнить команду медицинского центра медсестрой или специалистом по поддержке здоровья (например, медсестрой по психическому здоровью, клиническим психологом, третьей медсестрой). Для пациента это означает больше услуг на первичном уровне.

Новые услуги и э-консультации врачей-специалистов

К списку медицинских услуг будут добавлены новые научно обоснованные и экономически эффективные методы лечения, такие как телемедицина. Будут добавлены новые кардиологические услуги, услуги ядерной медицины, паллиативная кислородная терапия и диагностические возможности (эндоскопические обследования, ядерные медицинские обследования), расширены условия существующих услуг (прецизионная экстракраниальная лучевая терапия, полисомнография и прочее).

Появится новая услуга междисциплинарных электронных консультаций врачей. Цель услуги – инициировать и расширить возможности межведомственного и межпрофессионального консультирования, чтобы улучшить непрерывность лечения и доступность услуг для пациентов.

Семьи на замещающем попечении будут получать услугу семейной поддержки

С 2021 года услуги по поддержке семьи будут предлагаться семьям по уходу, опекунам и приемным семьям. То есть в семье появляется конкретный человек, который регулярно общается с семьей, следит за способностью семьи справляться с воспитанием ребенка, а при необходимости консультирует и поддерживает их в предотвращении или решении проблем. Услуга предоставляется каждой новой семье замещающего ухода, а также, в зависимости от потребности, также тем, кто воспитывает ребенка в течение некоторого времени и нуждается в более эффективной поддержке.

Пособие Европейского социального фонда для детей с оcобыми потребностями перейдет местным самоуправлениям

С 2021 года дети с тяжелым и глубоким недугом будут получать услуги по уходу за детьми, опорных лиц и транспортные услуги через местные самоуправления, то есть для получения этих услуг больше не надо будет обращаться в департамент социального страхования. Родителям будет проще и быстрее получать услуги поддержки, поскольку заявки больше не нужно будет подавать в несколько учреждений, и родитель сможет обращаться за услугами только к местным самоуправлениям, которые предоставят необходимые услуги для детей за счет собственных средств и поддержки Европейского социального фонда.

Сумма поддержки, выделенная самоуправлениям на 2021-2022 годы, составляет 13,6 миллионов евро.

Людям с первичным психозом будет легче получить услуги социальной реабилитации

С начала 2021 года будут предоставляться услуги социальной реабилитации на основании оценки лечебной бригады. Обязательным условием для получения услуги не является недуг, частичная нетрудоспособность или наличие постоянной нетрудоспособности, и самому человеку больше не нужно подавать заявление на получение услуги. Чтобы подать заявление на получение необходимой услуги социальной реабилитации, человеку необходимо обратиться в департамент социального страхования или в Кассу по безработице для профессиональной реабилитации. В будущем выздоровление человека с первичным психозом начинается уже во время активного лечения, и реабилитационные услуги могут быть начаты плавно, либо на заключительном этапе активного лечения, либо сразу после него, предлагая комплексные мероприятия по поддержке выздоровления для людей и их родственников и проактивную помощь, если это необходимо.

Теперь услуги дистанционного переводчика доступны детям и пенсионерам

С 1 января услуги дистанционного перевода предоставляются не только людям трудоспособного возраста, но и детям с нарушениями слуха и людям пенсионного возраста. Дистанционный перевод в первую очередь предназначен для выполнения быстрых повседневных задач, услугой можно пользоваться не более 30 минут за раз. Услугой удаленного перевода можно пользоваться через Skype с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и по субботам с 10:00 до 16:00.

Начался пилотный проект по вспомогательным средствам

С 1 января по 30 июня департамент социального страхования проведет пилотный проект, направленный на оказание помощи людям трудоспособного возраста без недуга или нетрудоспособности. Обязательным условием для приобретения вспомогательных устройств является необходимость во вспомогательных устройствах, определенных врачом или другим специалистом, и выданная справка. Контакты предприятий, участвующих в пилотном проекте, с января будут публиковаться на сайте департамента социального страхования.

Анализы риска трудовой среды переедут в инфосистему трудовой жизни TEIS

С 1 марта у работодателей появится возможность представлять анализ о рисках при помощи нового инструмента в инфосистеме инспекции труда (TEIS), что упростит для работодателей оценку рисков трудовой среды и снизит административную нагрузку на предпринимателей и государство. Работодателю в системе показываются опасности, релевантные для сферы деятельности его предприятия, а также даются общие советы для уменьшения этих рисков. Предприниматель может загружать через самообслуживание имеющийся анализ риска трудовой среды или составить его при помощи инструмента в самообслуживании.

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БРЕКЗИТ

Граждане ЕС, которые хотят работать в Великобритании, должны с нового года подавать заявление на разрешение на работу

Что касается пособий по социальному обеспечению, то действующие принципы остаются в силе. Например, когда люди продолжают накапливать свои пенсионные права, работая в Великобритании, действующие принципы медицинского страхования остаются прежними. В качестве исключения Великобритания больше не выплачивает семейные пособия детям, проживающим в Эстонии, и наоборот, если трудоустройство в Великобритании происходит после 1 января 2021 года. В семьях, где один из родителей начал работать ранее, семейные пособия будут по-прежнему выплачиваться.

По информации Министерства социальных дел