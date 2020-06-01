Ратас не считает необходимостью в нынешней ситуации референдум о браке

Дата публикации: Вчера, 13:34 Просмотрено: 98

Подавший в среду в отставку премьер-министр Юри Ратас во время инфочаса сказал о необходимости референдума о браке, что в нынешней ситуации не считает необходимой реализацию этой крупной инициативы.

Фото: Sputnik

Председатель Социал-демократической партии (SDE) Индрек Саар спросил премьер-министра, считает ли он необходимостью проведение референдума о браке.

Ратас ответиЛ что по его мнению, что референдумы в Эстонии могли бы проходить гораздо чаще, чем они проводятся сейчас. "Если посмотреть, как дискуссии содержательны и эмоциональны, то считаю, что в действительности мы должны быть за то, чтобы наши различные модели семьи в Эстонии были бы защищены. Я считаю, что брак — это союз мужчины и женщины, и я выбираю это, одако мы должны были бы обеспечить и защиту другим моделям семьи",- сказал Ратас.

"Центристская партия всегда выступала за то, чтобы референдумов было больше. Вчера политическая ситуация очень сильно изменилась. Считаю по сути дела правильным, что в подобной ситуации в политически крупная инициатива не претворяется, и пусть этим занимается новая коалиция",- сказал Ратас.

В среду в Рийгикогу должно было бы пройти окончательное голосование по проекту референдума о браке, вопрос о проведении которого в настоящий момент является открытым.

BNS