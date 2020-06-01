Президент Кальюлайд: Надеюсь, что референдум о браке не состоится

В стране и мире / РеспубликаПрезидент Кальюлайд: Надеюсь, что референдум о браке не состоится
Дата публикации: Вчера, 11:38 Просмотрено: 109
Президент Керсти Кальюлайд выразила в среду надежду, что в условиях правительственного кризиса будет исключена организация референдума о браке, вызвавшего в обществе острые столкновения мнений.
Кальюлайд отметила, что подозрения в коррупции, о которых стало известно во вторник, должны дать Рийгикогу путеводную нить, с обсуждения отмеченного которой пунктов и необходимо начинать действовать, независимо от того, какой станет коалиция.
«Финансирование политических партий требует нового обзора и ясных правил», - сказала Кальюлайд, выражая надежду, что то станет одной из главных тем для парламента наряду со сдерживанием вирусокризиса.
В то же время глава государства выразила надежду, что в условиях нынешнего правительственного кризиса план проведения расколовшего общество «совершенно ненужного референдума по вопросам брака» может быть окончательно отвергнут.
Кальюлайд напомнила, что она поручила лидеру Центристской партии Юри Ратасу сформировать правительство в 2016 году, и эстонское общество увидело два возглавлявшихся Ратасом правительства, которые очень отличалисьдруг от друга.
Кальюлайд поблагодарила Ратаса за проделанную работу.
BNS