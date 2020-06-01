Президент Кальюлайд: Надеюсь, что референдум о браке не состоится

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Президент Керсти Кальюлайд выразила в среду надежду, что в условиях правительственного кризиса будет исключена организация референдума о браке, вызвавшего в обществе острые столкновения мнений.

Керсти Кальюлайд. Фото: Сийм Лыви/ERR

Кальюлайд отметила, что подозрения в коррупции, о которых стало известно во вторник, должны дать Рийгикогу путеводную нить, с обсуждения отмеченного которой пунктов и необходимо начинать действовать, независимо от того, какой станет коалиция.

«Финансирование политических партий требует нового обзора и ясных правил», - сказала Кальюлайд, выражая надежду, что то станет одной из главных тем для парламента наряду со сдерживанием вирусокризиса.

В то же время глава государства выразила надежду, что в условиях нынешнего правительственного кризиса план проведения расколовшего общество «совершенно ненужного референдума по вопросам брака» может быть окончательно отвергнут.

Кальюлайд напомнила, что она поручила лидеру Центристской партии Юри Ратасу сформировать правительство в 2016 году, и эстонское общество увидело два возглавлявшихся Ратасом правительства, которые очень отличалисьдруг от друга.

Кальюлайд поблагодарила Ратаса за проделанную работу.

BNS