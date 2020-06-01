Президент Кальюлайд: предлагаю Кайе Каллас сегодня стать кандидатом в премьер-министры

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Сегодня, 13 января, отдел коммуникаций президента Эстонии распространил сообщение, в котором отражена позиция Керсти Кальюлайд в связи с отставкой нынешнего состава правительства. Президент предлагает не медлить с назначением нового премьер-министра. На

этой должности она видит председателя Реформистской партии Кайю Каллас.

Фото: Маттиас Таммет / Офис президента

- В нынешнем кризисе у эстонцев нет времени ждать, когда истечет формальный срок, поэтому я уже предлагаю лидеру Партии реформ Эстонии Кайе Каллас стать кандидатом в премьер-министры и начать формирование нового действующего правительства, - сказала президент Эстонии на пресс-конференции в Кадриорге.

«Закон дает президенту республики 14 дней с завтрашнего дня на то, чтобы сделать это предложение. Но давайте посмотрим вокруг - в какой ситуации мы сейчас находимся? У нас вирусный кризис, из-за которого люди в Эстонии умирают каждый день. У нас экономический кризис, который поражает не одну или две отрасли, а уверенность и непосредственное благополучие всех наших семей. И у нас есть вопрос о доверии к стране. Доверие к государству необходимо поддерживать и во многих местах восстанавливать в глазах наших союзников и партнеров », - сказала президент Кальюлайд.

Именно поэтому глава государства уже сегодня предлагает лидеру Партии реформ Эстонии Кайе Каллас выдвинуть свою кандидатуру в премьер-министры и завтра сформировать новое действующее правительство: У эстонцев нет на это времени. Сегодня я снова встречусь с Кайей Каллас, чтобы обсудить с ней эту ситуацию ».

«Нынешнее правительство продолжит свою работу до прихода к власти нового правительства. Но, как правильно сказал вам премьер-министр Юри Ратас уже ночью, после того, как правительство объявит о своей отставке, важные политические решения больше не будут приниматься. Я искренне надеюсь, что это также оставляет позади раскольнический план проведения абсолютно ненужного референдума в разгар самого страшного вирусного и экономического кризиса. Уверена, что сегодня Рийгикогу найдет другой путь », - сказала президент Кальюлайд.

Глава государства также обратилась ко всем депутатам Рийгикогу, подчеркнув, что именно они определяют направление, в котором пойдет Эстония: «Вы сами решаете, какие ценности несет руководство нашей страны. Основываясь на том, что лучше всего для Эстонии сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе. Думаю, всем нам имеет смысл задуматься о том, какую Эстонию мы хотим оставить нашим детям и внукам. Принятие этих трудных выборов и решений - как при сегодняшнем голосовании, так и в будущем ».

Президент Кальюлайд также отметила, что подозрения, о которых стало известно вчера, требуют, чтобы финансирование политических партий было пересмотрено Рийгикогу снова и четко определены его правила. «Надеюсь, что это будет одной из основных тем обсуждения в парламенте наряду с преодолением последствий вирусного кризиса», - сказала президент республики.

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